"Nur ein leistungsstarker Luftverkehr kann seiner Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz gerecht werden" - Deutsche Flughafenchefs formulieren Erwartungen an europäische und deutsche Politik

Frankfurt (ots) - Anlässlich ihrer Jahrestagung in Frankfurt fordern die CEOsder ADV-Flughäfen bessere Rahmenbedingungen für einen verantwortungsbewussten,klimaschonenden und wettbewerbsfähigen Flughafenstandort."Innerhalb weniger Monate hat sich die Lage für den Luftverkehr zugespitzt. Diekonjunkturelle Abschwächung, Handelskonflikte, Lieferschwierigkeiten von Boeingsowie die Marktkonsolidierung und Insolvenzen bei den Airlines führten zuletztzu einem Rückgang der Passagierzahlen und zu einem Einbruch der Luftfracht. Dassind keine guten Nachrichten für unser Land, zumal der Luftverkehr die Anbindungan die globalen Wirtschaftszentren und Handelsströme sicherstellen soll. Und esist definitiv der falsche Zeitpunkt, unsere Unternehmen und den Luftverkehr mitüberzogenen Regulierungen und einseitigen nationalen Belastungen wie dieErhöhung der Luftverkehrsteuer zu belasten", fasst ADV-Präsident Stefan Schultedie Entwicklung seit Jahresbeginn zusammen.Die deutschen Flughäfen stehen in einem harten Wettbewerb zu anderen Standortenin Europa, wenn es um die Stationierung von Flugzeugen und um die Aufnahme vonneuen Flugstrecken geht. Gleichzeitig möchten die ADV-Flughäfen Vorreiter beimKlima- und Lärmschutz sein. "Nur ein leistungsstarker Luftverkehr kann seinerVerantwortung gerecht werden. Die Flughäfen werden hunderte Millionen Euro fürihre "CO2 Net Zero Agenda" investieren müssen. Unsere Branche braucht politischeUnterstützung und keine weiteren Mühlsteine um den Hals", bringt Stefan Schultedas Dilemma der Flughäfen auf dem Punkt. Nur noch acht deutsche Flughäfen könnenim Oktober positive Passagierzahlen aufweisen. Gleichzeitig soll ab April 2020in Deutschland die Luftverkehrsteuer um bis zu 74% erhöht werden. In keinemanderen europäischen Land müssen dann Reisende beim Abflug eine höhere Abgabeentrichten. "Selten ist durch einen staatlichen Eingriff der Wettbewerb in einerBranche derart verzerrt worden", so ADV-Präsident Stefan Schulte.Eine Wettbewerbsgleichheit mit den europäischen Nachbarn kann gelingen, wennSonderbelastungen der deutschen Luftverkehrswirtschaft reduziert werden.Eindringlich formulieren die Flughafenchefs ihre drei wichtigsten Anliegen:1. Absenkung und Deckelung der LuftsicherheitskostenDringend geboten ist eine Absenkung und Deckelung der Luftsicherheitskosten.Zurecht wird im Koalitionsvertrag anerkannt, dass die Passagier- undHandgepäckkontrollen eine hoheitliche Aufgabe sind. Der Bund muss sich zu seinerVerantwortung bekennen. Weiterhin besteht Handlungsbedarf bei der Neuordnung derLuftsicherheitskontrollen. Diese müssen effektiv, wirtschaftlich effizient undpassagierfreundlich gestaltet werden.2. Klimaschutzstrategie anerkennen und fördernEs ist die zentrale Zukunftsfrage, dass der Luftverkehr nachhaltig undklimaneutral wächst. Die ADV-Flughäfen als Infrastrukturanbieter nehmen ihreVerantwortung ernst und haben sich bereits 2009 auf eine gemeinsameKlimaschutzstrategie verständigt. Von 2010 bis 2018 haben die ADV-Airports ihreCO2-Emissionen pro Passagier um 42 % verringert. Bis 2030 wird eineCO2-Reduktion von 50 Prozent angestrebt und bis 2050 sollen die CO2-Emissionensogar auf Netto Null runtergefahren werden. Flughäfen sind damit bereits heutenachhaltige und zuverlässige Wirtschaftsmotoren. Möchte man wirklich etwas fürden Klimaschutz tun, dann sollten die Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer fürklimaschützende Maßnahmen im Luftverkehr eingesetzt werden. Hier gehören Anreizefür CO2-neutrales Flugbenzin, Markthochlauf von PtX-Anlagen, eMobilität in denBodenverkehrsdiensten der Flughäfen, energieeffizientere Terminalanlagen, etc.Hierzu bedarf es großer finanzieller Anstrengungen. Dies ohne größereWettbewerbsverzerrungen umzusetzen, muss das Ziel von Politik und Wirtschaftsein.3. Wettbewerbsfähige Betriebszeiten der Flughäfen - mehr Rechts- undPlanungssicherheit bei ErweiterungenEine leistungsfähige Infrastruktur muss effizient und wirtschaftlich genutztwerden können. Dafür sind wettbewerbsfähige Betriebszeiten und nachtoffeneExpress- und Frachthubs unerlässlich. Erforderliche Kapazitätserweiterungenmüssen an den Standorten umgesetzt werden, um Kapazitätsengpässenentgegenzuwirken.Stefan Schulte abschließend: "Die Wettbewerbsfähigkeit des StandortesDeutschland weiter zu stärken, die Klimaziele nicht aus den Augen zu verlierenund zukunftssichere Arbeitsplätze bereitzustellen, muss das Ziel aller Akteuresein. Dafür sind die deutschen Flughäfen mehr denn je auf verlässlicheRahmenbedingungen angewiesen. Die ADV-Verkehrsflughäfen wünschen sich ein klaresBekenntnis für eine nachhaltige und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland."