Nur leichter Aufwärtstrend bei Zinsen für Baukredite im Februar / Inflation legt in Europa und weltweit zu / Interhyp-Bauzins-Trendbarometer sieht bis Jahresende mehrheitlich moderaten Zinsanstieg

München (ots) - Trotz positiver Inflationszahlen und einerstrafferen amerikanischen Geldpolitik können sich Immobilienkäuferhierzulande aktuell noch über günstige Zinsen freuen. "DieKonditionen für zehnjährige Darlehen haben zwar Anfang Februar leichtangezogen, bewegen sich aber weiter um 1,5 Prozent", sagt MichielGoris, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG, Deutschlands größtemVermittler privater Baufinanzierungen. Wie aus dem aktuellenInterhyp-Bauzins-Trendbarometer hervorgeht, rechnet die Mehrheit derbefragten Experten kurzfristig mit einer Seitwärtsbewegung beimBaugeld - und langfristig mit einer Tendenz zu höheren Zinsen.Laut Interhyp-Bauzins-Trendbarometer, einer monatlichen Befragungvon Marktbeobachtern und Chefvolkswirten, halten die Experten dieaktuelle Inflationsentwicklung im derzeitigen Zinsniveau ebensoeingepreist wie den seit der Trump-Wahl aufgekommenenKonjunkturoptimismus. In Folge dessen gehen die Experten in dennächsten Monaten von einer Seitwärtsbewegung bei den Zinsen aus.Obwohl sich die Inflation in Europa im Januar weiter der Zielmarkeder Europäischen Zentralbank (EZB) genähert hat und die Notenbankerzunehmend unter Druck geraten, die ultralockere Geldpolitikzurückzufahren, ist laut Interhyp ein deutlicher Zinsanstieg in denkommenden Monaten unwahrscheinlich. Nach Auffassung der von Interhypbefragten Experten machen Unsicherheiten wie der Brexit, die Wahlenin verschiedenen EU-Ländern oder die Politik der neuen US-Regierungeine Zinswende zumindest kurzfristig unwahrscheinlich. Bis es neueImpulse gibt, suchen Investoren vielmehr den sicheren Hafen deutscherStaatsanleihen, wodurch deren Renditen im Zaum gehalten werden.Langfristig indes müssen sich Immobilienkäufer lautInterhyp-Bauzins-Trendbarometer auf etwas höhere Zinsen einstellen.Die Mehrheit der Experten erwartet bis Jahresende ein höheresZinsniveau und damit eine Verteuerung der Konditionen beim Baugeld.Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist der führende Omnikanalanbieter für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit führendenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 106 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Christian Kraus, Leiter Kommunikation und MarkeTelefon (089) 20 30 7 - 13 01E-Mail: christian.kraus@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell