Nur kurze Zwangspausen zum Ende der Osterferien / ADAC Stauprognose für 26. bis 28. April (FOTO)

München (ots) -Autofahrer müssen sich auch an diesem Wochenende auf stockendenVerkehr und Staus einstellen. In neun Bundesländern(Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen,Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Thüringen) enden dieOsterferien. Gleichzeitig beginnen in den Niederlanden einwöchigeMaiferien. Dennoch wird der Verkehr öfter ungestört rollen als anOstern selbst. Der Heimreiseverkehr setzt bereits zur Wochenmitteein. Die größten Behinderungen erwartet der ADAC am Freitag- undSonntagnachmittag. Reisende sollten sich beim ADAC über dieBaustellensituation auf den Autobahnen informieren. Zu Beginn derStraßenbausaison gibt es bereits mehr als 400 solcher Nadelöhre.Das sind die Autobahnen mit dem größten Staupotential:- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg- A 1/A 3 /A 4 Kölner Ring- A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover- A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Oberhausen- A 4 Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck- A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg- A 7 Flensburg - Hamburg- A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 10 Berliner Ring- A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 99 Umfahrung MünchenAuf den Hauptreiserouten der Nachbarländer (Brenner-, Tauern- undGotthard-Route) ist der Heimreiseverkehr ebenfalls zeitweise sehrlebhaft, größere Verzögerungen bleiben aber die Ausnahme. Ein kleinesZeitpolster sollten Osterheimkehrer an den bayerischen ÜbergängenSuben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) wegen derPersonenkontrollen einkalkulieren.