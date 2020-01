Nur jedes fünfte Rabattarzneimittel ist von der Zuzahlung befreit (FOTO)

Berlin (ots) - Trotz milliardenschwerer Rekordeinsparungen mit Rabattverträgenbefreien Krankenkassen ihre Versicherten nur bei einem von fünfRabattarzneimitteln von der Zuzahlung. Das zeigen aktuelle Berechnungen desDeutschen Apothekerverbandes (DAV) zum Jahresbeginn. Demnach sind seit 1. Januar2020 nur 4.989 von 23.564 Rabattarzneimitteln (21,2 Prozent) von dergesetzlichen Zuzahlung komplett oder hälftig befreit. Jede einzelne gesetzlicheKrankenkasse hat das Recht, auf die gesetzliche Zuzahlung zwischen fünf und zehnEuro zur Hälfte oder in Gänze zu verzichten, wenn sie einen entsprechendenRabattvertrag mit einem pharmazeutischen Hersteller abgeschlossen hat. DieApotheke ist grundsätzlich verpflichtet, das ärztlich verordnete Arzneimittelgegen das Rabattarzneimittel der Kasse des Versicherten auszutauschen. Im Jahr2018 hatten die gesetzlichen Krankenkassen bereits 4,5 Mrd. Euro durchRabattverträge mit pharmazeutischen Herstellern eingespart - im abgelaufenenJahr 2019 dürfte es noch viel mehr Geld gewesen sein."Die Krankenkassen sparen immer mehr Geld ein, indem sie alte durch neueRabattverträge ersetzen", sagt Berend Groeneveld, Patientenbeauftragter desDeutschen Apothekerverbandes (DAV): "Einerseits sammeln die Kassen immer mehrRabatte von den Herstellern ein und muten ihren Versicherten damit regelmäßigPräparatewechsel zu. Trotzdem müssen die Patienten auch weiterhin meistens ihrefünf bis zehn Euro zuzahlen. Die Krankenkassen sollten häufiger die Zuzahlungenerlassen. Das würde die Akzeptanz für ständig wechselnde Präparate und somitauch die Therapietreue der Patienten verbessern." Groeneveld fügt hinzu: "Dievielfachen Lieferengpässe bei Rabattarzneimitteln führen in den Apotheken zuerheblichem Zusatzaufwand. Deshalb sollten die Krankenkassen ihre Rabattverträgeam besten mit mindestens drei Herstellern mit unterschiedlichenWirkstoffproduzenten abschließen, um Lieferengpässe zu reduzieren."Wer wissen will, ob sein rezeptpflichtiges Medikament zuzahlungsfrei ist, kannsich auf dem Verbraucherportal www.aponet.de die jeweils aktuelle "Listezuzahlungsbefreiter Medikamente" anschauen und darin alphabetisch suchen.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.aponet.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7002/4485215OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. ApothekerverbändeOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell