Nur jedes 5. Familienunternehmen hat eine Chefin

Bonn (ots) -Knapp 600.000 der insgesamt 3,2 Millionen Familienunternehmen in Deutschland werden von Frauen geleitet. Dies ist knapp jedes fünfte Familienunternehmen. Gemessen am Frauenanteil an den Erwerbstätigen (46,7 %) sind frauengeführte Familienunternehmen damit deutlich unterrepräsentiert. Mehr noch: Der Anteil der Frauenunternehmen an den Familienunternehmen ist seit dem Jahr 2000, für das die Anzahl der Frauenunternehmen erstmalig ermittelt wurde, nahezu unverändert.Insgesamt sind gut 90 % aller Unternehmen in Deutschland im Besitz von Familien und werden gleichzeitig von ihnen geführt. Sie erwirtschaften mehr als ein Drittel aller Umsätze und beschäftigen über die Hälfte aller sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Klein aber feinFrauengeführte Unternehmen erwirtschaften mit 303 Milliarden Euro knapp 12 % des Gesamtumsatzes aller Familienunternehmen (2,6 Billionen Euro). Sie sind damit kleiner als männergeführte Familienunternehmen. Dies drückt sich auch darin aus, dass fast jedes fünfte Kleinstunternehmen von einer Frau geführt wird - und nur jedes zwölfte mittelgroße oder große Familienunternehmen.Gleichwohl arbeitet gut jeder zwölfte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in einem Unternehmen mit einer Chefin. Allerdings sind frauengeführte Familienunternehmen vergleichsweise selten im Produzierenden Gewerbe angesiedelt. Stattdessen sind sie häufiger in den Sonstigen Dienstleistungen zu finden, zu denen u.a. die Wirtschaftszweige "Erziehung und Unterricht", "Gastgewerbe" und "Kunst, Unterhaltung und Erholung" zählen.Pressekontakt:Dr. Jutta GröschlPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: (0228) 72997-29E-Mail: groeschl@ifm-bonn.orgOriginal-Content von: IfM Bonn, übermittelt durch news aktuell