Nur jeder vierte gesetzlich Versicherte interessiert sich für Homöopathie (FOTO)

München (ots) -- Saarländer am häufigsten interessiert an Kostenübernahme fürHomöopathie- Wechsel der Gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 783Euro pro JahrDie Kostenübernahme für Homöopathie durch die GesetzlicheKrankenversicherung (GKV) ist nur jedem vierten Verbraucher wichtig:Durchschnittlich 24 Prozent der CHECK24-Kunden wählen diesen Filterim GKV-Vergleichsrechner aus.*) Zum Vergleich: Für die professionelleZahnreinigung interessieren sich im Schnitt 62 Prozent derGKV-Kunden.Verbraucher aus dem Süden und Westen der Bundesrepublikinteressieren sich am meisten für Homöopathie: 29 Prozent der Kundenaus dem Saarland und je 28 Prozent aus Bayern und Rheinland-Pfalzfiltern die Ergebnisse im CHECK24-Vergleich danach, ob dieKrankenkasse die Kosten für Homöopathie übernimmt. In Bremen (17Prozent) sowie Sachsen und Sachsen-Anhalt (je 18 Prozent)interessieren sich Verbraucher dagegen am wenigsten für dieseLeistung.Bei der Kostenübernahme unterscheiden die Kassen zwischenhomöopathischer Behandlung (z. B. Erstuntersuchung) undhomöopathischen Arzneimitteln. Einige Kassen übernehmen nicht beidesoder jeweils nur einen Teil der Kosten. Je nach Satzung leisten dieVersicherungen z. B. auch nur bei Behandlung durch einen bestimmtenTherapeuten. Homöopathische Arzneimittel (z. B. Globuli) werden inder Regel nur mit Privatrezept erstattet.Wechsel der Gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 783 Europro JahrEin Wechsel der Gesetzlichen Krankenversicherung ermöglicht demVersicherten eine Kasse mit besseren Leistungen zu wählen. Außerdemsparen Gesetzlich Krankenversicherte mit einem Jahreseinkommen von52.200 Euro brutto (Beitragsbemessungsgrenze 2017) bis zu 783 Euro imJahr, wenn sie von der teuersten in die günstigste GKV wechseln. Beieinem Verdienst von 30.000 Euro liegt das maximale Sparpotenzialimmer noch bei 450 Euro jährlich. Je nach Bundesland wählenVerbraucher aus bis zu 59 öffentlich zugänglichen Krankenkassen. DasSparpotenzial ergibt sich aus den unterschiedlichenZusatzbeiträgen.**)*)Betrachtet wurden alle Suchanfragen im GKV-Vergleichsrechner vonCHECK24.de nach Angaben der Kunden zu ihrem Wohnort (Bundesland) undden gewählten Filtern im Zeitraum 1. November 2016 bis 15. Februar2017.**)Weitere Informationen unter http://ots.de/0XRfb