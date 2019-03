Nur jede dritte Führungskraft in der EU ist eine Frau (FOTO)

Finanztrends Video zu



Luxemburg (ots) -Es gibt in der Europäischen Union (EU) nahezu 9,4 Mio. Personen inFührungspositionen: 6,0 Mio. Männer (64% aller Führungskräfte) und3,4 Mio. Frauen (36%). Darüber hinaus stellten Frauen im Jahr 2018etwas mehr als ein Viertel (27%) der Vorstandsmitglieder von in derEU börsennotierten Unternehmen und weniger als ein Fünftel (17%) derGeschäftsführenden. Mit anderen Worten: obwohl in der EU etwa dieHälfte aller Erwerbstätigen weiblich ist, sind Frauen inFührungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert.Diese Informationen werden von Eurostat, dem statistischen Amt derEuropäischen Union, anlässlich des Internationalen Frauentagesveröffentlicht. In dieser Pressemitteilung wird nur eine kleineAuswahl aus der Fülle der bei Eurostat verfügbarengeschlechterspezifischen Daten präsentiert.Der größte Anteil von Frauen in Führungspositionen wird inLettland (56%) verzeichnet' dem einzigen Mitgliedstaat, in demmehrheitlich Frauen (56%) eine solche Position einnehmen. Darauffolgen Bulgarien und Estland (je 49%) sowie Polen und Slowenien (je47%). Am anderen Ende der Skala haben Frauen weniger als ein Drittelder Führungspositionen in Luxemburg (15%) inne, gefolgt von Zypern(23%), Tschechien, Dänemark, Italien und den Niederlanden (je 29%),Deutschland (30%) sowie Griechenland und Österreich (je 32%). AufEU-Ebene sind etwa ein Drittel (36%) der Führungskräfte Frauen.Dieser Anteil ist seit 2012 konstant.Der höchste Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder in den größtenbörsennotierten Unternehmen wird in Frankreich (44%) verzeichnet,gefolgt von Italien und Schweden (je 36%), Finnland (35%) undDeutschland (34%). Am anderen Ende der Skala stellen Frauen wenigerals ein Fünftel der Vorstandsmitglieder in Estland (8%), Griechenland(9%), Malta (10%), Zypern, Litauen und Rumänien (je 11%), Luxemburg(13%), Tschechien (14%), Bulgarien und Ungarn (je 15%), Kroatien(17%) sowie in Irland (19%). Auf EU-Ebene sind knapp über ein Viertel(27%) der Vorstandsmitglieder Frauen. In den letzten fünf Jahren istdieser Anteil um 9 Prozentpunkte gestiegen (18% im Jahr 2013).Betrachtete man die EU-Mitgliedstaaten, entfällt über ein Viertel(28%) der höheren Führungskräfte in den größten börsennotiertenUnternehmen in Litauen auf Frauen, gefolgt von Bulgarien und Lettland(je 27%) sowie Rumänien (25%). Am anderen Ende der Skala wird dergeringste Anteil weiblicher höherer Führungskräfte in Österreich (5%)Tschechien (6%), Italien (9%), Portugal (10%), Dänemark (11%),Luxemburg, Ungarn und Polen (je 13%), Belgien, Deutschland undSpanien (je 14%) sowie in Zypern (15%) registriert. Auf EU-Ebene sindweniger als ein Viertel (17%) der höheren Führungskräfte Frauen, einAnstieg um 5 Prozentpunkte gegenüber 2013 (12%).Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell