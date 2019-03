Nur eins von hundert polnischen Unternehmen wird pünktlich bezahlt / Kreditversicherer Coface befragt Unternehmen nach Zahlungserfahrungen: 99 Prozent erleben Verzögerungen

Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) - Polen erreichte 2018 mit 5,1 Prozent das höchsteWirtschaftswachstum seit 2011. Trotz dieses positivenmakroökonomischen Umfelds sind Zahlungsverzögerungen üblich: 99Prozent erleben verspätete Zahlungen. Nur eins von 100 Unternehmenmeldet pünktlichen Zahlungseingang. Das hat der internationaleKreditversicherer Coface in einer Befragung von rund 300 Unternehmenermittelt.Trotz der wirtschaftlichen Beschleunigung hat sich derdurchschnittliche Zahlungsverzug nur unwesentlich reduziert. Er liegtnun bei 59,9 Tagen, das sind drei Tage weniger als 2017. MitZahlungsverzögerungen von nur 26 Tagen ist die Textilbranche noch ambesten dran. Die längsten Überziehungen verzeichneten erneut dieTransport- und Bauunternehmen mit 140 bzw. 105 Tagen. In dieserHinsicht gab es zwar in beiden Sektoren eine leichte Verbesserunggegenüber 2017, aber für dieses Jahr wird dennoch eineVerschlechterung erwartet. Den stärksten Anstieg derZahlungsverzugszeiten verzeichnete der Einzelhandel. Dort haben sichdie Überziehungen verdreifacht: von 15 auf 44 Tage.Das Zahlungsverhalten der Unternehmen spiegelt nach Ansicht derCoface-Volkswirte sowohl die kurzfristige wirtschaftliche Situationals auch das eher strukturelle Geschäftsumfeld wider. "52 Prozent derUnternehmen gehen davon aus, dass ihre Profitabilität innerhalb dernächsten sechs Monate steigen wird, während 39 Prozent einen Rückgangerwarten", kommentiert Grzegorz Sielewicz, Regional Economist fürMittel- und Osteuropa bei Coface. "Die Textil-, Automobil- undEnergiebranchen erwarten eine Verbesserung des Umsatzes. Umgekehrtprognostizieren die Branchen Pharma, Metall und Bau einenUmsatzrückgang." Laut Coface-Umfrage gehen neun von zwölf Branchendavon aus, dass sich die ausstehenden Forderungssummen in denkommenden Monaten verringern werden.Die Umfrage zu den Zahlungserfahrungen polnischer Unternehmenbestätigt den Trend, der auch in anderen MOE-Ländern zu beobachtenist. "Die robuste Konjunktur könnte die Herausforderungen, dieUnternehmen erwarten, überdecken", erklärt Katarzyna Kompowska,Regional CEO bei Coface für Nordeuropa. Das könnte auch deutscheExporteure betreffen. "Denn starker Wettbewerb und steigende Kostenhaben die Margen gedrückt, was zudem die Liquidität der Unternehmenund das Zahlungsverhalten beeinträchtigt. Mit einer Verlangsamung desWirtschaftswachstums werden die Unternehmen zudem in einem wenigerunterstützenden Umfeld agieren."Die komplette Zahlungsstudie sowie mehr Informationen zu Ländernund Branchen: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell