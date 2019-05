Unterföhring (ots) -- Prominente besetzte Jury mit Starfotograf Oliviero Toscani, KuratorMark Sealy und der renommierten Fotoredakteurin Elisabeth Biondi- Gastauftritte international bekannter Fotografen: Paolo Pellegrin,Martin Schoeller, Brenda Ann Kenneally, Jérôme Sessini, Chris Buckund Rankin- Sky Produktion ab dem 28. Mai auf Abruf auf Sky Q und Sky Go sowieStreamingdienst Sky Ticket und linear ab 1. Juni immer samstags um15:25 Uhr auf Sky 1- Interview mit deutschem Teilnehmer Jan Düfelsiek hier: sky.de/mop- Mehr Informationen: masterofphotography.tvUnterföhring, 24. Mai 2019 - "It´s a wrap!": Kommenden Dienstag, den28. Mai, startet "Master of Photography" in allen europäischen SkyLändern in die vierte Runde. In Deutschland und Österreich sehen SkyKunden die einzige europäische TV-Talentshow rund um Fotografie aufAbruf auf Sky Q und Sky Go oder mit dem Online-Streamingdienst SkyTicket. Wöchentlich gibt es eine neue Folge.Ab 1. Juni folgt die lineare Ausstrahlung auf Sky 1 immer samstagskurz nach 15 Uhr.Über den Gewinner des ersten europaweiten TV-Fotowettbewerbsentscheidet auch dieses Jahr wieder die hochkarätige Jury bestehendaus Fotograf Oliviero Toscani, u.a. bekannt für seine BenettonKampagnen, der britische Kurator und Präsident von Autograph ABPAssociation Mark Sealy sowie Elisabeth Biondi, Kuratorin und leitendeBildredakteurin a.D. bei "The New Yorker".Diesmal kämpfen in sechs Folgen acht europäische Teilnehmer zwischen23 und 40 Jahren - darunter die Österreicherin Ness Rubey (23) undder Bielefelder Jan Düfelsiek (25) - um das weltweit höchstePreisgeld bei einem Fotografie-Wettbewerb: 100.000 Euro sowienatürlich um den Titel "Bester Fotograf Europas".Einige von ihnen haben für ihre Arbeiten schon Preise gewonnen. Fürandere blieb eine professionelle Karriere als Fotograf bisher einTraum.In "Master of Photography" müssen sie Aufgaben ausunterschiedlichsten Disziplinen lösen, darunter Straßen- undLandschaftsfotografie, Porträt und Fotoreportage. Im Gegensatz zu denvergangenen Staffeln sind die Juroren bei den Tasks diesmal mit vonder Partie, um zu beobachten, wie die Teilnehmer bei der Lösung derAufgaben vorgehen. Elisabeth Biondi, Oliviero Toscani und Mark Sealyfällen ihr Urteil wie gewohnt mit professionellem Blick: Schonungslosehrlich entscheiden sie am Ende jeder Runde, welche Kandidatenweiterkommen und welche ausscheiden.Aber nicht nur sie lehren die Teilnehmer, was ein gutes Fotoausmacht, sondern auch sechs Gastfotografen, von denen in jeder Folgeeiner zu Besuch kommt: Paolo Pellegrin, Martin Schoeller, Brenda AnnKenneally, Jérôme Sessini, Chris Buck und Rankin. "Master ofPhotography" ist mehr als nur ein Wettbewerb. Es ist eineprofessionelle und persönliche Herausforderung, die es jederTeilnehmerin und jedem Teilnehmer ermöglicht, Erfahrung undFachwissen zu erweitern.Die Produktion erfolgt durch den Sky Arts Production Hub, derspeziell für die Entwicklung von hochqualitativen Kunst- undKulturprogrammen für die Sky Kunden in Deutschland, Österreich, UK,Irland und Italien ins Leben gerufen wurde.Ausstrahlungsdetails:"Master of Photography" Staffel 4, 6 Folgen à 45 Minuten ab 28. Mai,immer dienstags auf Abruf auf Sky Q, auf Sky Go sowie mit demmonatlich kündbarem Online Streaming-Dienst Sky Ticket. Außerdem ab1. Juni immer samstagnachmittags auf Sky 1:1.6., 15.25 Uhr Ep. 1: "Past and Present"8.6., 15.35 Uhr Ep. 2: "Look-alikes"15.6., 15.15 Uhr Ep.3: "Street Photography"22.6., 15.40 Uhr Ep. 4: "Working Animals"29.6., 15:40 Uhr Ep. 5: "Home Sweet Home"6.7., 15.25 Uhr Ep. 6: "Women in Power"Über Elisabeth Biondi:Die gebürtige Deutsche begann ihre Arbeit mit Fotografen beim GEOMagazin, als dieses in den USA launchte. Nach anschließenden siebenJahre bei Vanity Fair folgte sie dem Ruf vom Stern zurück nachDeutschland. In ihren darauffolgenden 15 Jahre als Visual Editor beiThe New Yorker hat Elisabeth Biondi dazu beigetragen, den Auftrittder Publikation zu formen, indem sie eine Gruppe von Fotografeneinstellte, zu der sowohl bereits etablierte als auch junge Talentegehörten. Heute arbeitet sie als freischaffende Kuratorin, Autorinund Lehrerin. Sie unterrichtet an der SVA Graduate School forPhotography and Related Media und schreibt ihre Kolumne "Portfolio"für die Zeitschrift "Photograph". Sie war Jurorin bei den World PressPhotography Awards, den Sony World Photography Awards und vielenweiteren internationalen Fotowett-bewerben. Außerdem ist sie alsEditorin und Beraterin für eine Vielzahl junger, talentierterFotografen tätig.Über Mark Sealy:Mark Sealy ist Kurator und Kulturhistoriker. Als Geschäftsführer bei"Autograph ABP" war Sealy für die Gestaltung verschiedener, höchsterfolgreicher Ausstellungen, künstlerischen Residenzen undPublikationen verantwortlich. Seine Arbeiten wurden in einigen derwichtigsten Fotografie-Zeitschriften veröffentlicht. Sealy arbeitetin der ganzen Welt für Projekte über den sozialen und politischenWandel. 2007 erhielt er die Hood Medal der Royal Photographic Societyund im Januar 2013 wurde er für seine Dienste als Fotograf mit demOrder of the British Empire (MBE) ausgezeichnet. Sealy machte seinenDoktor an der Universität von Durham, wo sich seine Forschungsarbeitauf Fotografie und kulturelle Gewalt konzentrierte.Über Oliviero Toscani:Oliviero Toscani ist die kreative Kraft hinter einigen der weltweitwichtigsten Publikationen, Marken, Corporate Auftritten undWerbekampagnen und international anerkannt als eine dereinflussreichsten Persönlichkeiten in der Welt der Kommunikation.1982 hat er United Colors of Benetton zu einer der weltweitbekanntesten Marken gemacht. Er gründete außerdem Fabrica, eininternationales Zentrum für Kunst und moderneKommunikationsforschung, sowie das Magazin Colors. Nach mehr alsfünfzig Jahren redaktioneller Innovation, Werbung, Film und Fernsehen- von Toscani selbst als "Über 50 Jahre wunderbares Scheitern" -produziert er weiterhin für verschiedene Medien und erschafft inseinem Studio und Fabrica Print- und TV-Projekte,Kommunikationskampagnen, Ausstellungen und Workshops.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Shoshannah PeterExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6339Shoshannah.Peter@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackTel. +49 89 9958 6808Fotoserver: https://medien.sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell