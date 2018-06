Nur bei Tipico: Die Oliver Kahn-Sprüche zur WM tippen und gewinnen

Karlsruhe (ots) -Oliver Kahn wird auch in diesem Jahr wieder als TV-Experte dieWM-Spiele begleiten. Dabei ist der ehemalige Welttorhüter nie umeinen flotten Spruch verlegen. Bei Sportwettenanbieter Tipico werdenOlis Phrasen zur baren Münze: Wer die Sprüche des TipicoMarkenbotschafters während der Fernsehübertragungen richtig tippt,kann tolle Preise gewinnen.1.000 Euro an jedem Spieltag gewinnen"Kleine Gegner gibt es nicht", "weiter, immer weiter" und"Deutschland ist eine Turniermannschaft" - so könnte er aussehen, dergewinnbringende "Phrasenschein" zum WM-Gewinnspiel von Tipico. Aufwww.olis-phrasenschein.de wählt jeder Teilnehmer an jedem WM-Spieltagmit Oliver Kahn als TV-Experte drei von zwanzig möglichen Sprüchenaus - daraus wird der ganz persönliche "Phrasenschein" generiert. Prorichtigem Tipp gibt es einen Punkt und es gilt: Je mehr Punkte, destobesser der Preis. Tipico Merchandise-Artikel kann jeder schon miteiner richtig getippten Phrase gewinnen und unter allen Teilnehmernmit zwei richtigen Tipps werden 50 Euro-Freiwetten bei Tipicoverlost. Wer mit seinem Schein den ganz großen Wurf landet, hat dieChance auf den Tages-Hauptgewinn in Höhe von 1.000 Euro. Die Aktionstartet mit jedem Spieltag neu, an dem Oliver Kahn als Experte fürdas zweite deutsche Fernsehen im Einsatz ist.Selbst nach dem Finale ist noch nicht Schluss: Denn wer an mindestensvier von insgesamt sieben Spieltagen teilgenommen hat, nimmtautomatisch an der Hauptgewinn-Verlosung teil und kann den 5.000Euro-Jackpot abräumen.Am Sonntag, 17. Juni 2018, ist Oliver Kahn zum ersten Mal bei derWM 2018 im Einsatz. Wer tippt den richtigen "Phrasenschein" zumdeutschen Auftaktspiel gegen Mexiko?Noch mehr WM-Aktionen bei Deutschlands Nummer 1Während der Weltmeisterschaft können sich Fußball-Fans über vieleweitere Specials beim deutschen Marktführer für Sportwetten freuen.Alle Tipico Kunden können zum WM-Start auf Kosten der Nummer 1 wetten- dank einer Gratiswette in Höhe von 5 Euro. Wer noch vorTurnierstart auf den Weltmeister tippt, sichert sich ebenfalls eineGratiswette. Während des Turniers dreht sich beim "WM-Spin" täglichdas Glücksrad: Tolle Preise, darunter Gratiswetten bis 500 Euro, undVIP-Tickets können hier gewonnen werden.Alle Tipico WM-Aktionen können hier eingesehen werden:https://www.tipico.de/de/s/landing/campaigns/tipico-promotions-v.htmlBis zu 100 Euro Willkommens-Bonus für NeukundenBesonders für Neukunden ist die Weltmeisterschaft ein guter Anlass,um bei Tipico einzusteigen: Denn Tipico bietet allen Neulingen aufdie erste Einzahlung einen Willkommens-Bonus von 100 Prozent - bis zu100 Euro. Wie es geht und was es zu beachten gilt, erklärt der TipicoBlog: https://www.tipico.de/de/blog/tipico-sportwetten-bonus/Pressekontakt:Dominic SauerHead of Corporate CommunicationsTipico Retail Services GmbHAn der RaumFabrik 35D-76227 KarlsruheMail: presse@tipico.comWeb: www.tipico-group.comOriginal-Content von: Tipico, übermittelt durch news aktuell