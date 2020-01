Nur Spektakel? / Ulrich Gerecke zum Weinstein-Prozess

Mainz (ots) - Wer jetzt schon sicher zu wissen glaubt, dass Harvey Weinstein allder sexuellen Übergriffe schuldig ist, für die ihm jetzt der Prozess gemachtwird, der sei an Jörg Kachelmann erinnert. Nichts blieb von denVergewaltigungsvorwürfen gegen den Schweizer Fernseh-Wetterfrosch übrig. Genausoplatzen wird der New Yorker Prozess gegen den Filmmogul vielleicht nicht, abervon einer Illusion muss man sich schon jetzt verabschieden: Die notwendigejuristische Aufarbeitung jener Anklagen, die vor zwei Jahren die einzigartige#MeToo-Welle auslösten, wird nichts dazu beitragen, den gesellschaftlichenDiskurs über dieses heikle Thema voranzubringen. Wer vom Weinstein-Prozess - sonotwendig er ist - Rechtsfrieden oder gar allumfassende Gerechtigkeit erwartet,der kann nur enttäuscht werden. Das kann nicht funktionieren, wenn sich derBeklagte offensichtlich erfolgreich mit Millionen Dollars von vielen Vorwürfenfreikauft. Das kann nicht funktionieren in einem Geschäft namens Hollywood, indem offensichtlich nicht nur vor der Kamera schon immer mit Sex und Gewaltgespielt wurde. Und das kann nicht funktionieren in einem Land, dessen PräsidentFrauen verbal zu Lustobjekten degradiert ("Grab them by the pussy") undunbehelligt im Amt bleibt. Man kann allenfalls hoffen, dass im Weinstein-Prozessdie Fakten nicht völlig auf der Strecke bleiben, dass er nicht zum Spektakel àla O.J. Simpson verkommt. Die Frage, was wir als Gesellschaft aus Weinstein und#MeToo lernen können, wird nicht im New Yorker Gericht beantwortet. Dafür bedarfes eines längeren Atems und vor allem weniger Hysterie.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4484877OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell