Nur das Palisadendorf der Miao in Qiandongnan? Nein! Der pittoreske Berg Yuntai Mountain überrascht sowohl durch seine grüne Farbe als auch durch seine mystische Ausstrahlung

Shibing, China (ots/PRNewswire) - Am 28. August 2017 fand in derGemeinde Shibing in der Präfektur Qiandongnan der Provinz Guizhou zumsechsten Mal die Tourism Industry Development Conference statt. Unterdem Motto "Chinas Reichtum - der Südosten der Provinz Guizhou und derpittoreske Yuntai Mountain" wurde die diesjährige Konferenz vom CPCCommittee der Präfektur Qiandongnan und der Volksregierung inQiandongnan abgehalten, in Zusammenarbeit mit dem CPC Committee derGemeinde Shibing und der Volksregierung in Shibing sowie demQiandongnan Tourism Development Committee.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/549359/Yuntai_Shan_Guizhou.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/549360/Rafting_Guizhou.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/549361/Wuyang_River_Guizhou.jpgIm Rahmen der Konferenz präsentierte Shibing den einzigartigenCharme der integrierten Stadtlandschaft.Shibing schafft ein All-for-One Tourismussystem: Panoramaaussicht,Ganzjahrestourismus, branchen- und gesellschaftsumfassend,vielfältige Möglichkeiten. Shibing legt den Fokus zudem auf dieEinführung einer Reihe an Boutique Travel-Routen und klassischenTourismus-Produkten, mit denen sich Shibing von einer großenTourismus-Gemeinde zu einer starken Tourismus-Gemeinde mit einerVielzahl an Tourismus-Ressourcen wandeln möchte.Unter Touristen aus Übersee ist Shibing als "die begehrenswertesteDestination auf dem chinesischen Festland" bekannt sowie als "Chinasbestes Erholungsziel". Die Gemeinde bietet zudem das weltweitschönste Dolomitkarstsystem, das weltweit längste Drachenboot ausHolz und weitere erstklassige Markenzeichen. Shibings Bevölkerung isteinfach und ehrlich - es gibt unterschiedliche und bunte ethnischeGruppen sowie Events in regelmäßigen Abständen. Immer und überallbesteht die Möglichkeit, in die Welt der Musik und des Tanzeseinzutauchen.Die weltweit größte Drachenboot-Show aus hundert Drachenbooten aufdem Fluss ist eines der Highlights der diesjährigen Konferenz. DieEröffnungszeremonie und die Abendgala bilden zur sechsten TourismIndustry Development Conference eindeutig den Höhepunkt.Der "pittoreske Yuntai Mountain in Shibing/China" bietetgrenzenlose Landschaften, unendliche Möglichkeiten zu träumen,Mystik, unvergessliche poetische Kulisse, Lebenskraft, Vitalität undHoffnung.Bild Attachments/Links:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295314http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295315http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295316Pressekontakt:Herr ChenTel.: 86 10 63076224Original-Content von: Qiandongnan Tourism Development Committee, übermittelt durch news aktuell