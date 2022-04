Nur ein Jahr nach Markteinführung: ADO (A DECE OASIS) erzielt repräsentatives Jahr mit Rekord über 0,1 Milliarden RMB (16 Mio. USD) an weltweitem Umsatzvolumen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Das 2021 gegründete Elektrofahrrad ADO (A DECE OASIS (https://bit.ly/3iSNeSK)) ist eine global tätige chinesische Marke von DTC. Das Modell „30 % Online-Direktvertrieb + 70 % Offline-Vermarktung durch Vertreter" war von Anfang an vorgesehen. Laut Statistik wurden weltweit mehr als 50 Vertreter eingesetzt und der Verkaufsbetrag von mehr als 0,1 Milliarden RMB wurde bereits ein Jahr nach der Markteinführung erreicht.A DECE OASIS hat E-Bikes der A- und D-Serie auf den Markt gebracht und aktualisiert. Die A-Serie repräsentiert das Standardniveau mit den Modellen A16, A20, A20F, A26, und die D-Serie repräsentiert das hohe Niveau mit den wunderbaren Modellen D300 und D300C. Mit Spannung erwartet wird die Zukunft der O-Serie.„Die nächste Runde der Auslandsdividende ergibt sich aus dem Konsumrückgang bei der von der Epidemie betroffenen Mittelschicht. Herr Sen, der Gründer von A DECE OASIS und sein Team widmen sich seit 2021 der Entwicklung und dem Vertrieb der Elektrofahrradmarke A DECE OASIS."Sen erklärte: „Noch wichtiger ist, dass es eine klare Vertriebs- und Markenstrategie geben wird. Es ist notwendig, die Markenpositionierung und -differenzierung zu bestimmen, bevor die Strategie festgelegt wird."Zum einen positioniert sich A DECE OASIS ganz klar am Anfang der Markenbildung. A DECE OASIS ist der Eckpfeiler für Benutzer, die kurze Strecken zurücklegen. Die A DECE OASIS-Produkte sind für den täglichen Gebrauch konzipiert, basierend auf dem Bedarf an kurzen Fahrten innerhalb eines 40-km-Radius vom Zuhause des Benutzers.Zum anderen plant die Marke Produkte, lokale Dienstleistungen, Markenmarketing und Kanalaufbau gemäß Markenpositionierung und -werten.Schließlich baut sie ein Betriebssystem auf, das zur Markenpositionierung, zur Vision und den Werten passt.Herr Sen: „Die Elektrofahrrad-Branche hängt letztlich von lokalen Dienstleistungen ab."1. Lokale Dienste spielen sich immer noch zu 70 % in lokalen Geschäften mit dem Verkäufer ab. „Der Service beginnt, nachdem der Kunde die Marke kontaktiert hat, und der Service wird noch besser, nachdem das Produkt an den Kunden geliefert wurde. Daher sind viele physische Offline-Geschäfte erforderlich, um die Benutzer angemessen zu bedienen."2. Sieben lokale Lager auf der ganzen Welt liefern bereits über Nacht in Großbritannien und Deutschland. „Das Team von A DECE OASIS (https://bit.ly/3iSNeSK) verfügt über Niederlassungen, ein Lager und einen lokalen technischen Kundendienst in Deutschland."A DECE OASIS verspricht, dem Benutzer kostenlos ein neues Produkt zukommen zu lassen, wenn die Reparatur aufgrund der Produktqualität im Lebenszyklus fehlschlägt, und A DECE OASIS übernimmt hierfür die Verantwortung.Der Slogan von A DECE OASIS, „Cross your city", spiegelt die ursprüngliche Absicht wider: „A DECE OASIS ist vertrauenswürdig, wenn Sie mit dem Elektrofahrrad von A DECE OASIS durch Ihre Stadt fahren.Herr Sen: „Wir müssen sicherstellen, dass wir Produkte und Dienstleistungen anbieten, die die Verbraucher schützen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1777837/image_5022519_38446182.jpgPressekontakt:Amy Wang,marketing@adoebike.comOriginal-Content von: ADO EBIKE, übermittelt durch news aktuell