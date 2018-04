Nur ein Drittel der Mieter kennt die eigenen Rechte

Liebe Leser,

die Mietpreise gedeihen in Deutschland prächtig. Mehr als die Hälfte der in Großstädten lebenden Mieter haben bereits mindestens eine Mieterhöhung erhalten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Anwaltauskunft (DAV). Demnach geben nur rund ein Drittel der Befragten an, ihre Rechte bei einer Mieterhöhung als Mieter genau zu kennen. Rund 43 Prozent haben nur eine ungefähre Vorstellung von den eigenen Rechten. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.