Nur Bares ist Wahres: Klares Ergebnis bei Abstimmung zur Lotto-Wunschgewinn-Sonderauslosung (FOTO)

Stuttgart (ots) -Lottospieler in Baden-Württemberg konnten erstmals darüberentscheiden, welche Gewinne bei einer Landes-Sonderauslosung EndeSeptember verlost werden. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Bargeld!Über 30.000 Baden-Württemberger gaben von Ende Juli bis 12. Augustihre Stimme auf einer eigens angelegten Internetseite ab. Die Tipperkonnten wählen zwischen- 100 Weltreise-Flug-Tickets zu je 10.000 Euro,- acht Porsche 911 Carrera S Cabrio zu je 125.000 Euro oder- zehn Mal 100.000 Euro in bar.Drei Viertel entschieden sich für das Bargeld, rund 16 Prozent fürdie Porsche 911 und lediglich acht Prozent für dieWeltreise-Flug-Tickets.Die Landes-Sonderauslosung mit den zusätzlichen Geldgewinnenfindet in Verbindung mit den Lotto-Ziehungen vom 26. und 29.September 2018 statt. An ihr nehmen alle in Baden-Württemberg fürdiese Ziehungen registrierten Lotto-Spielaufträge automatisch undohne Mehreinsatz teil. Sonderauslosungen gehören fest zumLotto-Kalender. Finanziert aus nicht abgeholten Gewinnen, bieten sieden Tippern zusätzliche Chancen ohne Mehreinsatz.