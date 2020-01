Nur 60 Prozent achten auf sichere Passwörter

Heidelberg (ots) - Nicht einmal zwei Drittel der Verbraucher achten auf sicherePasswörter für Webseiten und Online-Dienste. Unterschiedliche Kennwörter füreinzelne Dienste nutzen nur 44 Prozent. Bei jungen Nutzern sind die Werte nochniedriger, obwohl sie am häufigsten zum Opfer von Schikane im Netz werden. Daszeigt eine repräsentative Innofact-Umfrage im Auftrag von Verivox.Bloß eine Minderheit achtet auf PrivatsphäreDer Virenschutz steht für 79 Prozent der Verbraucher auf Platz 1 der selbstergriffenen Maßnahmen zum Schutz von Daten und Privatsphäre im Internet. DerPasswortschutz wird hingegen weniger wichtig genommen. Zwar achten 61 Prozentnach eigenen Angaben auf sichere Passwörter, doch nur vier von zehn Befragtenverwenden auch unterschiedliche Kennwörter für verschiedene Dienste.Geht es ins technische Detail, werden Schutzmaßnahmen noch deutlich seltenerergriffen: Rund jeder Dritte ändert seine Cookie-Einstellungen beim Surfen odernutzt den Browser im privaten Modus. Nur jeder Vierte ändert dasStandard-Passwort des Routers ab oder schaltet die permanente Ortung am Handyaus. Lediglich 23 Prozent passen ihre Privacy-Einstellungen in sozialen Medienan. Fünf Prozent geben sogar an, gar keine Maßnahmen zu ergreifen, um sich imNetz zu schützen.Sicherheitsbewusstsein ist oft abhängig vom AlterJunge Onliner surfen besonders oft ungeschützt: Nur 68 Prozent der Millennialshalten den Virenschutz aktuell; bei den Älteren sind es 85 Prozent. Geradeeinmal 37 Prozent der 18- bis 29-Jährigen schützen ihre Online-Daten mitunterschiedlichen Passwörtern.Wichtiger ist jungen Surfern die Privatsphäre: 30 Prozent treten in sozialenMedien nicht unter ihrem Klarnamen auf - bei den Älteren bleiben nur 19 Prozentanonym. Auf angepasste Privacy-Einstellungen in sozialen Netzwerken achten 26Prozent der Millennials und 27 Prozent der Generation X. "Millennials sindüberdurchschnittlich oft von Bedrohungen im Netz betroffen", sagtVerivox-Telekommunikationsexperte Eugen Ensinger. "Gleichwohl zeigen unsereDaten, dass viele junge Onliner für gängige Sicherheitsmaßnahmen nichtausreichend sensibilisiert sind."Millennials werden häufiger Opfer von Cyber-CrimeErheblich mehr junge Menschen bis 29 Jahre als ältere ab 30 oder über 50 Jahrewerden im Netz ungewollt mit pornografischen Inhalten konfrontiert - aber siesind auch mit Abstand am häufigsten Zielscheibe von Betrug, Hate Speech,Cyber-Mobbing und Identitätsmissbrauch.Dennoch kommt es für 25-30 Prozent der jungen Nutzer unter 30 nicht in Frage,gängige Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen wie die Vergabe unterschiedlicherPasswörter, die Trennung privater und öffentlicher Inhalte in sozialenNetzwerken oder das Abändern des WLAN-Passwortes zu Hause. 19 Prozent derMillennials möchten sich auch künftig nicht um aktuellen Virenschutz kümmern -bei den Nutzern zwischen 50 und 69 Jahren sagen das nur 3 Prozent.MethodikDie verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG imAuftrag von Verivox, an der 1.000 Personen im Dezember 2019 teilnahmen. DieErgebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Gefragtwurde: Haben Sie selbst etwas unternommen, um Ihre Daten bzw. Ihre Privatsphäreim Internet zu schützen? - Können Sie sich vorstellen, eine oder mehrere dergenannten Maßnahmen künftig durchzuführen? - Was bereitet Ihnen die größtenSorgen, wenn Sie im Internet unterwegs sind? - Wurden Sie mit einer dergenannten Situationen bereits persönlich konfrontiert?Weitere InformationenStudienergebnisse im Detail: http://ots.de/lv3VE0Ratgeber: Sicher surfen im Internet: http://ots.de/bGKrhfSchikane im Netz: Jüngere sind häufiger Opfer: http://ots.de/G0Zli4Bitkom-Umfrage zu Cyberkriminalität: http://ots.de/U1cEIgPressekontakt:Ansprechpartnerin für Presseanfragen:Verena Blöcher, Tel.: +49 (0)6221 7961 - 193,Mobil: +49 (0)160 90415705, verena.bloecher@verivox.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/19139/4504280OTS: Verivox GmbHOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuell