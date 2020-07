Nur 1 von 5 Amerikanern macht diese kluge Sache beim Investieren

Die COVID-19-Pandemie ist nun schon mehrere Monate lang unser Begleiter, und es ist klar, dass das Virus das Land immer noch fest im Griff hat. Während viele Amerikaner sich am meisten auf ihre unmittelbaren finanziellen Bedürfnisse konzentrieren, ist es wichtig, auch deine langfristigen Ziele im Auge zu behalten.

In den Ruhestand zu investieren ist entscheidend, egal wie alt du bist, aber es ist ein Ziel, das oft auf die lange Bank geschoben wird. Nur ein kleiner Teil der Amerikaner macht den folgenden klugen Investitionsschritt, der dir helfen wird, einen gesünderen Rentenfonds aufzubauen.

Investieren in unsicheren Zeiten

Der aktuelle Monat kann eine entmutigende Zeit sein, um an der Börse zu investieren. Laut dem National Bureau of Economic Research befinden wir uns offiziell in einer Rezession, und da die Zahl der Coronavirus-Fälle in den letzten Wochen stark angestiegen ist, besteht die Möglichkeit, dass Unternehmen wieder schließen müssen – was zu einem zweiten Börsenabschwung führen könnte.

Trotz dieser unsicheren Zeiten gibt jedoch jeder fünfte Amerikaner an, mehr in den Aktienmarkt investieren zu wollen, so das Ergebnis einer kürzlich durchgeführten Umfrage von Simplywise. Das ist einer der klügsten Schritte für den Ruhestand, die du machen kannst, besonders wenn man bedenkt, dass die meisten Leute keine Zeit zu verlieren haben, wenn es darum geht, für die Zukunft zu sparen.

Eine der größten Sorgen der Amerikaner beim Ruhestand ist es, ihre Ersparnisse zu überleben, ergab die Umfrage von Simplywise, wobei 50 % der Umfrageteilnehmer diese Sorge teilen. Fast 4 von 10 Personen machen sich außerdem Sorgen, dass sie sich im Ruhestand ihre täglichen Lebenshaltungskosten nicht mehr leisten können, wie die Umfrage ergab, und 37 % machen sich Sorgen, dass sie überhaupt nicht in Rente gehen können.

Wenn du mehr für den Ruhestand investierst, kannst du die meisten dieser Sorgen vermeiden und deine Seniorenjahre bequemer genießen. Da der Ruhestand Hunderttausende von Dollars (wenn nicht sogar mehr als 1 Million) kosten könnte, wird es wahrscheinlich Jahrzehnte konsequenten Sparens dauern, um einen soliden Pensionsfonds aufzubauen. Wenn du also im Moment nicht viel (oder überhaupt nicht) sparst, ist es an der Zeit, mit dem Investieren zu beginnen.

Mehr sparen, wenn das Geld knapp ist

Es kann schon schwierig sein, in guten wirtschaftlichen Zeiten zusätzliches Geld in deinem Budget zu finden, um es in den Ruhestand zu stecken, deshalb kann Sparen jetzt noch schwieriger sein.

Der erste Schritt zum Sparen für den Ruhestand ist es, sicherzustellen, dass alle deine finanziellen Prioritäten in Ordnung sind. Wenn du keinen Notfallfonds hast, ist das im Moment vielleicht wichtiger als für den Ruhestand zu sparen. So wichtig es auch ist, an der Börse zu investieren, wenn du kein Notfallsparguthaben zur Seite hast, kann es passieren, dass du vorzeitig Geld aus deinem Rentenfonds zurückziehst, wenn du deinen Job verlierst oder mit unerwarteten Ausgaben konfrontiert wirst.

Sobald du genug gespart hast, um zumindest die Lebenshaltungskosten für ein paar Monate zu decken, kannst du damit beginnen, dein überschüssiges Geld zu investieren. Du kannst deine Daten in einen Rentenkalkulator eingeben, um zu sehen, wie viel du sparen solltest, aber lass dich nicht entmutigen, wenn deine Ziele außer Reichweite sind. Es ist besser, auch nur ein bisschen zu sparen, als nichts zu sparen. Investiere also, was du dir leisten kannst, auch wenn es nicht ganz so viel ist, wie der Rechner sagt, dass du brauchst.

Um deinem Sparziel näher zu kommen, solltest du vielleicht Budgetkürzungen in Betracht ziehen. Fang an, deine Ausgaben zu verfolgen, um zu sehen, wo dein ganzes Geld hingeht, und kürze dann alle unnötigen Ausgaben. Auch hier gilt wieder: Etwas sparen ist besser als nichts, also kann es einen Unterschied machen, wenn du deine Ausgaben auch nur um ein paar US-Dollar pro Woche kürzt.

Die COVID-19-Pandemie hat die US-Wirtschaft schwer getroffen, aber das bedeutet nicht, dass du deine finanziellen Ziele nicht im Auge behalten kannst. Wenn du jetzt mehr für den Ruhestand investierst, wirst du finanziell viel besser dastehen, wenn du deine letzten Lebensjahre erreicht hast.

