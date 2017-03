Nur 1 von 3 Führungskräften in der EU ist eine Frau (FOTO)

Luxemburg (ots) -Knapp 7,3 Millionen Personen haben eine Führungsposition inUnternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten in der Europäischen Union(EU) inne: 4,7 Millionen Männer (65% aller Führungskräfte) und 2,6Millionen Frauen (35%). Mit anderen Worten sind Frauen, obwohl sieungefähr die Hälfte aller beschäftigten Personen in der EU ausmachen,in Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert.Hinzu kommt, dass jene Frauen in Führungspositionen in der EU imSchnitt 23,4% weniger verdienen als Männer, was bedeutet, dassweibliche Führungskräfte durchschnittlich 77 Cent für jeden Euroverdienen, den männliche Führungskräfte pro Stunde bekommen.In Deutschland machen Frauen mit einem Anteil von 22% weniger alsein Viertel der Führungskräfte aus und verdienen im Schnitt 26,8%weniger als ihre männlichen Kollegen in Führungspositionen.Diese Informationen, die aus der vierjährlichenVerdienststrukturerhebung für das Referenzjahr 2014 stammen, werdenvon Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union,anlässlich des Internationalen Frauentags veröffentlicht. Sie stellennur einen kleinen Teil des umfangreichen Eurostat-Angebots angeschlechtsspezifischen Daten dar.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell