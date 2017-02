Die Nummer, die Leben rettet: Europäischer Tag des Notrufs 112 am 11. Februar (FOTO)

Winnenden (ots) -Der 11. Februar ist ein ganz besonderer Tag - es ist derEuropäische Tag des Notrufs 112! Die Nummer für den Notfall kenntmittlerweile fast jedes Kind, doch nur die wenigsten wissen, wie derNotruf ins Leben gerufen wurde und wie er tatsächlich funktioniert.Genau zu diesem Zweck wurde der Europäische Tag des Notrufs 112 imJahr 2009 ins Leben gerufen: Er soll darauf aufmerksam machen, wiewichtig ein gut funktionierendes Notfallsystem ist und zeigen, was esmit der 112 eigentlich auf sich hat.Was viele nicht wissen: Die Geschichte der Nummer, die täglich soviele Leben rettet, beginnt 1969 mit dem tragischen Tod eines kleinenJungen namens Björn (8), für den nach einem Unfall der Krankenwagenviel zu spät und ohne medizinische Geräte eintraf, mit denen derJunge hätte versorgt werden können. Natürlich fragten sich BjörnsEltern Siegfried und Ute, ob der Achtjährige hätte gerettet werdenkönnen und schworen sich: "Wir wollen das Notfallsystem inDeutschland verbessern - anderen Familien soll dieses schrecklicheSchicksal erspart bleiben!" Und das haben die beiden tatsächlichgetan: Sie gründeten kurz nach dem tragischen Unfall die nach ihremSohn benannte Björn Steiger Stiftung in Winnenden!Seitdem hat sich die Stiftung dem Auf- und Ausbau desNotfallsystems in Deutschland verschrieben: Ihr sind u.a. der Aufbauund der Erhalt von Notrufsäulen an Landstraßen und Autobahnen, dieEinführung der ersten zivilen Luftrettungsorganisation in Deutschlandoder der Ausbau von Rettungswagen zu verdanken. "Wir wollen dieausgeprägte Hilfsbereitschaft von Björn nicht mit ihm sterbenlassen", sagt Siegfried Steiger.Doch den wohl größten Erfolg erkämpfte er sich im Jahr 1973: Nachvielen Rückschlägen gelang ihm Dank seines unermüdlichen Engagementsetwas Revolutionäres: Die Notrufnummer 110/112 wurde bundesweiteingeführt und gilt mittlerweile in ganz Europa und per Mobiltelefonsogar weltweit und gebührenfrei!Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2013 ist die europaweit kostenloseErreichbarkeit der 112 jedoch nur knapp 17% der Deutschen bewusst!Umso wichtiger ist es, dass der Europäische Tag des Notrufs 112 dasBewusstsein hierfür stärkt - denn die Nummer für den Notfall kannnatürlich nur dann Leben retten, wenn sie auch gewählt wird. Mitihren Projekten will die Björn Steiger Stiftung die Notfallhilfeweiter optimieren und im Rahmen des Europäischen Tag des Notrufs 112daran erinnern, wie wichtig ein funktionierendes Notrufsystem und dieweltweit erreichbare Notrufnummer 112 sind.Björn Steiger StiftungAuf dem Heimweg vom Schwimmbad wurde der achtjährige Björn Steigervon einem Auto erfasst. Es dauerte fast eine Stunde bis derKrankenwagen eintraf. Björn starb am 3. Mai 1969 nicht an seinenVerletzungen, er starb am Schock. Seine Eltern Ute und SiegfriedSteiger gründeten daraufhin am 7. Juli 1969 die Björn SteigerStiftung als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel die deutscheNotfallhilfe zu verbessern. Meilensteine dieses Engagements sind z.B. die Einführung der bundesweit kostenfreien Notrufnummer 110/112,der Aufbau der Notruftelefonnetze an deutschen Straßen, dieEinführung des Sprechfunks im Krankenwagen, Aufbau der Luftrettungoder die Einführung der kostenlosen Handyortung bei Notruf. AktuelleInitiativen widmen sich insbesondere dem Frühgeborenentransport, derBreitenausbildung in Wiederbelebung und Frühdefibrillation, derSensibilisierung von Grundschülern für den Notfall sowie derVerbesserung des Erreichungsgrads der Hilfsfristen für Notärzte,Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge in Deutschland.Pressekontakt:Anna EberchartT +49 7195-30 55-215F +49 7195-30 55-912E a.eberchart@steiger-stiftung.deOriginal-Content von: Bj?rn Steiger Stiftung, übermittelt durch news aktuell