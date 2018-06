Die Nummer Eins im Service steht fest / Jobware punktet im Wettbewerb TOP SERVICE Deutschland 2018 (FOTO)

Paderborn/Köln (ots) -Die Jobbörse Jobware belegt den 1. Platz im Wettbewerb TOP SERVICEDeutschland 2018 (Kategorie: B2B). Ausgerichtet wird der Wettbewerb,der Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister auszeichnet, vonder Agentur ServiceRating in Kooperation mit dem Institut fürMarktorientierte Unternehmensführung (imu) und demMarktforschungsinstitut Ipsos. Medienpartner ist das Handelsblatt.Jobware steht seit der Gründung für hervorragenden Service. Diesenimmer weiter - auch im Dialog mit Bewerbern - zu verbessern, umunseren Kunden einen optimalen Bewerbungsrücklauf zuzuführen, daranarbeiten wir täglich. "Danken möchte ich an dieser Stelle unserenKunden sowie unseren Mitarbeitern, die erstmals die dialogorientierteJobsuche getestet haben", freut sich Jobware Geschäftsführer Dr.Wolfgang Achilles, der in Köln die begehrte Auszeichnung in Empfangnahm."Kundenorientierung geht über die Optimierung der Customer-Journeyhinaus. Unternehmen benötigen eine klare Strategie", erklären diebeiden ServiceRating Geschäftsführer, Kai Riedel und Dr. FanzGresser, die zugrundeliegenden Bewertungskriterien. Und genau mitdieser klaren Strategie konnte Jobware in der Kunden- undManagementbefragung - auf wissenschaftlicher Basis des Fokusmodellsmit Prof. Dr. Dr. Christian Homburg - gleichermaßen überzeugen.Vor allem der starke Fokus auf den Erfolg der Bewerber beeindrucktnicht nur die Anzeigenkunden, sondern auch die Ausrichter: "UmStellenmarkt-Nutzern einen einzigartigen Service bei der Jobsuche zubieten und um die Weiterempfehlungsbereitschaft der Besucher zusteigern, wird der Dialog mit den Bewerbern gesucht", lobt ChristianRoeb, ServiceRating Consultant, das von der Führungsebene vorgelebteEngagement: Bei Jobware nimmt die Geschäftsführung eine sehr aktiveRolle in abteilungsübergreifenden Projekten ein und suchte im Rahmeneiner Bewerber-Service-Woche per Chat und Messenger persönlich denKontakt zu Bewerbern. Innerhalb einer Woche kamen so rund 10.000Kontakte und rund 800 qualifizierte Gespräche zustande - mitüberwiegend positivem Nutzerfeedback.Namhafte Kunden, darunter die Sixt Autovermietung, CEWE FOTOBUCHund die Deutsche Vermögensberatung haben es auf die ersten dreiPlätze des B2C-Rankings geschafft. Sie alle haben verstanden, dassKundenorientierung ein Baustein für den Erfolg ist.Pressekontakt:Christian FleschMarketingleiter & PressesprecherJobware GmbHTechnologiepark 3233100 PaderbornFon: 05251 / 5401 - 130Fax: 05251 / 5401 - 111presse@jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell