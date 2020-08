Nummer 1 auf der Green500-Liste - Supermicro und Preferred Networks (PFN) arbeiten gemeinsam an der Entwicklung des effizientesten Supercomputers der Welt

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Deep Learning Supercomputer MN-Core(TM)stellt mit21,11 GigaflopsRechenoperationen pro Watt (Performance-Per-Watt)gemessen am Standard für den echten Betrieb wissenschaftlicher Anwendungen Rekord aufSuper Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien für Unternehmen und Green Computing, gab heute bekannt, dass seine Kooperation mit Preferred Networks im halbjährlich erstellten Green500 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2902900-1&h=2432037957&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2902900-1%26h%3D2405638943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.top500.org%252Fnews%252Ftop500-certificates-top-ranking-systems-55th-list%252F%26a%3DGreen500&a=Green500)-Branchenranking Platz 1 erreicht hat. Der MN-3 schaffte im Rahmen eines Benchmark-Durchlaufs mit einer Gesamtleistung von 1,62 Petaflops bei den Rechenoperationen pro Watt (Performance-Per-Watt) eine Rekordleistung von 21,11 Gigaflops. Diese Effizienzleistung liegt um 15 Prozent über dem bisherigen Green500-Rekord, der im Juni 2018 mit 18,404 Gflops/W gemessen wurde."Es war für Supermicro sehr aufregend, mit PFN an diesem hervorragenden System zusammenzuarbeiten, das Anwendungen beim maschinellen Lernen (ML) und Deep Learning (DL) unterstützt und energieeffizient arbeitet", sagte Charles Liang, CEO und Präsident von Supermicro. "Die internationale Beachtung durch Green500 ist eine Bestätigung dafür, dass Supermicro hervorragende Produkte zu bieten hat - ressourcenschonend, mit überlegenem Design und für den Markt in hohem Maße zuverlässig."PFN (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2902900-1&h=3936355409&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2902900-1%26h%3D3044360004%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpreferred.jp%252Fen%252F%26a%3DPFN&a=PFN) hat sich mit Supermicro zusammengetan, um diesen maßgeschneiderten Server zu entwickeln, geeignet für ein breites Spektrum von Anwendungen, bei denen ein extrem schneller Datenaustausch benötigt wird. Das in Japan beheimatete PFN hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe Probleme zu lösen, bei denen es um Deep Learning, Robotik und andere moderne Technologien geht."Wir sind sehr froh über unsere Partnerschaft mit Supermicro, das mit uns sehr eng am Bau des MN-3 zusammengearbeitet hat, der jetzt als energieeffizientester Supercomputer der Welt ausgezeichnet wurde", so Yusuke Doi, Vice President des Bereichs Computing Infrastructure bei Preferred Networks. "Wir sind in der Lage, eine exzellente Leistung bereitzustellen, und das mit einem Bruchteil des Stromverbrauchs, den solche großen Supercomputer früher benötigten."Die PFN-Lösung baut auf dem Supermicro GPU-Server auf, bei dem Intel® Xeon®-CPUs und Boards mit von Preferred Networks entwickelten MN-Cores zum Einsatz kommen. Dieses fortschrittliche System verfügt über bis zu 6 TB DDR4-Speicher und mehrere GPUs oder Beschleuniger sowie Verbindungen, mit denen ein ultraschneller Austausch zwischen den GPUs möglich gemacht wird.PFN SupercomputerDer PFN-Supercomputer kann von einer Vielzahl von Nutzern gleichzeitig genutzt werden. Der erste Cluster besteht aus 48 Servern, vier Verbindungsknoten und fünf 100GbE-Switches. Insgesamt wurden 2.080 CPU-Kerne in einem 7U vertikal eingerichteten Serverschrank verbaut.Erfahren Sie mehr über den Green500-Supercomputer. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.