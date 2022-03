'Nuklearterrorismus': Litauen verurteilt russisches Vorrücken auf AKW

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat das Vorrücken russischer Truppen zu Europas größtem Atomkraftwerk nahe der ukrainischen Großstadt Saporischschja scharf verurteilt. "Russlands Angriffe auf zivile Nuklearanlagen in der Ukraine sind ein Akt des Nuklearterrorismus und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", twitterte Staatspräsident Gitanas Nauseda. "Ich fordere eine sofortige internationale Reaktion auf Russlands Nuklearverbrechen".

Regierungschefin Ingrida Simonyte sagte in Vilnius zu den Berichten über den Angriff auf die Kernkraftanlage: "Dies zeigt, dass es für Putins Armee keine Grenzen und Beschränkungen gibt." Sie versicherte der Bevölkerung des baltischen EU- und Nato-Landes, dass litauische Behörden die Situation genau beobachteten. Bislang sei keine erhöhte Strahlung in Litauen festgestellt worden, sagte sie unter Verweis auch auf eine Mitteilung der zuständigen Aufsichtsbehörde des an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzenden Landes.

Nach dem Vorrücken russischer Truppen war ein Feuer in einem Gebäude auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja ausgebrochen. Am Morgen wurde es nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums gelöscht. Gebrannt habe ein Trainingskomplex. Es sei keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden, teilte sowohl die ukrainische Aufsichtsbehörde als auch das russische Verteidigungsministerium mit. Russische Truppen haben das Kraftwerk nach Angaben beider Seiten besetzt./awe/DP/zb