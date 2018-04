Nüßlein/Schulze: Wolfsbestände müssen reguliert werden

Berlin (ots) - Anhörung im Deutschen Bundestag zeigt dringendenHandlungsbedarfDer Umweltausschuss des Deutschen Bundestages hat sich am heutigenMittwoch in einer Anhörung damit beschäftigt, wie mit den wachsendenWolfspopulationen in Deutschland umzugehen ist. Hierzu erklären derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion GeorgNüßlein und der zuständige Berichterstatter Klaus-Peter Schulze:Georg Nüßlein: "Beim Wolf ist es höchste Zeit für Realitätssinnund Pragmatismus. Die Sicherheit der Menschen hat oberste Priorität.Außerdem ist es nicht hinnehmbar, wenn die Weidetierhalter die Zechefür unregulierte Wolfsbestände zahlen müssen. Deshalb muss künftigder Grundsatz gelten: Die Wolfsbestände werden auf das für denArtenschutz erforderliche Maß begrenzt. Prävention bleibt weiterhinwichtig, um den Artenschutz in einem dicht besiedelten Land wieDeutschland zu ermöglichen. Aber auch die Entnahme von Wölfen darfdort, wo es erforderlich ist, kein Tabu mehr sein. Wir werden allerechtlichen Möglichkeiten prüfen, wie Menschen-, Herden- undArtenschutz in einen sinnvollen Ausgleich gebracht werden können -und entsprechend politisch entscheiden."Klaus-Peter Schulze: "Die Populationsentwicklung in den letztenJahren zeigt die hohe Anpassungsfähigkeit des Wolfes. Als Generalistbesiedelt er alle Lebensräume, hat ein breites Nahrungsspektrum undkeinerlei natürliche Feinde. Es ist daher von zentraler Bedeutung,die dem natürlichen Erhaltungszustand zugrundeliegendePopulationsgröße neu zu definieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell