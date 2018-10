Nüßlein: Nein zu unverhältnismäßigen Fahrverboten

Berlin (ots) - Grenzwerte werden nicht aufgeweichtDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch Eckpunkte zurUmsetzung des "Konzepts für saubere Luft und die Sicherung derindividuellen Mobilität in unseren Städten" beschlossen. Darinenthalten ist auch eine geplante Änderung desBundes-Immissionsschutzgesetzes, nach der Diesel-Fahrverbote beiGrenzwertüberschreitungen in der Regel aus Gründen derVerhältnismäßigkeit nur in Gebieten in Betracht kommen, in denen einJahres-Mittelwert von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro KubikmeterLuft überschritten worden ist. Hierzu erklärt der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein:"Eine Abwägung über die Verhältnismäßigkeit vonDiesel-Fahrverboten ist zwingend erforderlich. Denn eine solcheMaßnahme greift tief in die individuelle Mobilität der Menschen einund hat auch massive wirtschaftliche Auswirkungen, gerade fürHandwerk und Mittelstand. Die geplante Regelung schafft Klarheit. Anden geltenden Grenzwerten ändert sich dadurch überhaupt nichts.Entscheidend ist, dass dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen wirdund sich die Luftqualität in die richtige Richtung entwickelt. Unddas ist in Deutschland ganz eindeutig der Fall: Von 1990 bis 2016 istein Rückgang der NOx-Emissionen um 58 Prozent zu verzeichnen. DieStickstoffdioxid-Jahresmittelwerte sind in den deutschen Städten inden letzten 20 Jahren - auch in verkehrsnahen Lagen - im Schnitt umrund ein Drittel zurückgegangen. Wer also behauptet, die Luft inunserem Land würde immer schlechter, und deshalb nun nach radikalenund unverhältnismäßigen Instrumenten ruft, irrt gewaltig. Durch dasbereits auf den Weg gebrachte umfangreiche Maßnahmenbündel derBundesregierung zur Emissionsreduktion im Verkehrsbereich wird sichdie Luftqualität in unseren Städten weiter nachhaltig verbessern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell