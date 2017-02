Nüßlein/Michalk: Wir schließen Gerechtigkeitslücken in der Krankenversicherung

Berlin (ots) - Wichtige Maßnahmen zu Gunsten von Müttern in GKVund PKV beschlossenDer Bundestag hat am heutigen Donnerstag mit dem Heil- undHilfsmittelversorgungsgesetz auch familienpolitisch bedeutsameRegelungen beschlossen. Dazu erklären der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein, und diegesundheitspolitische Sprecherin Maria Michalk:"Wir haben heute mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzzwei Regelungen beschlossen, mit denen Gerechtigkeitslücken in derGesetzlichen (GKV) und Privaten Krankenversicherung (PKV) geschlossenwerden, über die Frauen lange geklagt hatten.In der GKV werden künftig pauschal drei Jahre für jedes Kind aufdie Vorversicherungszeit der Krankenversicherung der Rentner (KVdR)angerechnet. Das betrifft leibliche Kinder, Adoptivkinder,Stiefkinder sowie Pflegekinder.Hintergrund der Regelung ist, dass Personen mit Anspruch auf einegesetzliche Rente nur dann Zugang zur KVdR haben, wenn sie seit dererstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung desRentenantrags mindestens 9/10 der zweiten Hälfte des Zeitraums(Vorversicherungszeit) selbst Mitglied in GKV oder familienversichertwaren. Dies kann zur Folge haben, dass wegen der Betreuung vonKindern diese Vorversicherungszeit nicht erfüllt wird, weil dasbetreuende Elternteil in dieser Zeit nicht gesetzlichkrankenversichert war. Dies hat in vielen Fällen insbesondere fürMütter zu unbilligen Härten geführt, denn ihnen war es alsRentnerinnen dann nur möglich, sich in der GKV zu wesentlichungünstigeren Bedingungen freiwillig zu versichern.Durch die Neuregelung werden künftig viele der betroffenen Mütterdie notwendigen Vorversicherungszeiten für die KVdR erfüllen unddadurch bei ihren Krankenversicherungsbeiträgen entlastet.In der PKV wird es künftig selbstständig tätigen Frauenermöglicht, sich während der gesetzlichen Schutzfristen nach demMutterschutzgesetz abzusichern und Mutterschaftsleistungen in Höhedes Krankengeldes zu erhalten. In dieser Hinsicht werden dieMöglichkeiten für eine finanzielle Absicherung von privatkrankenversicherten, selbstständig erwerbstätigen Frauen denen dergesetzlich Versicherten angeglichen.Da vielen privat krankenversicherten, selbstständig erwerbsfähigenFrauen die Kompensation eines Verdienstausfalls von in der Regel 14Wochen aus eigenen Mitteln nicht möglich ist, hatten die Betroffenenbisher oftmals keine Möglichkeit, ihre berufliche Tätigkeit währendder gesetzlichen Schutzfristen für Schwangere zu reduzieren odereinzustellen. Die Neuregelung ermöglicht privat krankenversicherten,selbstständig erwerbsfähigen Frauen, während der letzten Wochen vorund der ersten Wochen nach der Entbindung unabhängig von finanziellenErwägungen zu entscheiden, ihrer beruflichen Tätigkeit nicht oder nureingeschränkt nachzugehen. Die Regelung dient damit demgesundheitlichen Schutz der betroffenen Frauen und ihrer Kinder."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell