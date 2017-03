Nüsslein/Michalk: Gleiche Spielregeln für alle Apotheken

Berlin (ots) - Union will auch zukünftig Arzneimittelversorgungflächendeckend sicherstellenDer Koalitionsausschuss konnte sich gestern nicht auf ein Verbotdes Versandhandels verschreibungspflichtiger Arzneimittel einigen.Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüsslein, und diegesundheitspolitische Sprecherin Maria Michalk:"Wir bedauern, dass unser Koalitionspartner auf Bundesebene dasVerbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln nichtmitträgt. Das Verbot wäre im Interesse aller Patienten undPatienteninnen, denn nur so können wir eine flächendeckende,wohnortnahe Arzneimittelversorgung durch die Apotheken vor Ortsicherstellen. Die CDU/CSU-Fraktion wird sich weiterhin für dasVerbot einsetzen.Durch gleiche Spielregeln für alle Apotheken - egal, obStandortapotheken im Inland oder Versandapotheken im Ausland - hattenwir bisher in Deutschland sichergestellt, dass es in der Stadt undauf dem Land eine gute funktionierende Arzneimittelversorgung gibt.Diese bewährten Rahmenbedingungen hat der Europäische Gerichtshof miteinem Urteil im Herbst letzten Jahres geändert. AusländischeVersandapotheken haben dadurch einen klaren Wettbewerbsvorteilbekommen. Dieser gefährdet auf Dauer das Überleben inhabergeführterApotheken - besonders im ländlichen Raum. Auf diese Apotheken inWohnortnähe sind die Menschen aber angewiesen. Nur sie können mitMedikamenten und mit fachmännischem Rat helfen, wenn nachts oder amWochenende Notfälle auftreten.Daher müssen wir wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen herstellen,damit auch die Apotheken im ländlichen Raum eine faire Chance haben.Dazu wollten wir den Versandhandel mit verschreibungspflichtigenArzneimitteln verbieten. Der Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln sollte erhalten bleiben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell