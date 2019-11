Nüßlein/Maag: Impfquoten zum Schutz der Menschen nachhaltig erhöhen

Berlin (ots) - Gefahr durch Masern darf nicht unterschätzt werdenAm heutigen Donnerstag berät der Deutsche Bundestag abschließend das Gesetz fürden Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention. Dazu erklären derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein, unddie gesundheitspolitische Sprecherin, Karin Maag:Georg Nüßlein: "Trotz Informationskampagnen und Abfragen des Impfstatus beiArztbesuchen schaffen wir es bisher nicht, die Impfquoten nachhaltig zu erhöhen.Darum ist es nur folgerichtig, dass wir nun einen Nachweis eines angemessenenImpfschutzes oder einer Immunität für Personen verlangen, die inGemeinschaftseinrichtungen betreut werden oder arbeiten. Selbstverständlichstand für uns zu keinem Zeitpunkt die Frage im Raum, ob Impfungen durchunmittelbaren Zwang durchgesetzt werden könnten. Die verfügbaren Impfstoffe sindwirkungsvoll, sicher und führen in den absolut seltensten Fällen zuNebenwirkungen.Um den Zugang zu Impfungen weiter zu erleichtern, kann zukünftig jeder Arzt,gleich welcher Fachrichtung, Impfungen durchführen. Gleichzeitig stärken wir dieRolle der Betriebsmediziner, damit möglichst viele Menschen aller Altersgruppenmit Impfangeboten erreicht werden können. Zudem schaffen wir für Apotheker dieMöglichkeit, in regionalen Modellvorhaben nach einer entsprechendenNachqualifizierung Grippeschutzimpfungen durchführen."Karin Maag: "Wer die Masern unterschätzt, der setzt nicht nur sich selbst oderseine Kinder erheblichen gesundheitlichen Gefahren aus, sondern handelt auchrücksichtslos gegenüber Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpftwerden können. Die Entscheidungsfreiheit von Menschen kommt dort an ihreGrenzen, wo sie die Gesundheit der Schwächsten in unserer Gesellschaft gefährdetist. Wenn sich Betroffene oder Eltern vehement gegen diese sichere Impfungentscheiden, halten wir es für vertretbar, dass das Recht auf freie Berufswahleingeschränkt oder Bußgelder verhängt werden. Das wird aber die absoluteAusnahme bleiben, da wir ein System schaffen, das an die Nachweispflicht unddamit die fällige Impfung erinnert und gleichzeitig den Zugang zu Impfleistungennoch weiter vereinfacht. Die Zahlen über durchgeführte Impfungen zeigen, dasswir es in den seltensten Fällen mit Impfkritikern zu tun haben. Deshalb sind wiroptimistisch, dass wir mit diesem Gesetz die Impfquoten nachhaltig steigernwerden und Sanktionen dabei eine Ausnahme bleiben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell