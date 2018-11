Nüßlein/Maag: Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege werden verbessert

Berlin (ots) - Neues Gesetz bringt Entlastung für PflegekräfteDer Deutsche Bundestag will am morgigen Freitag das Gesetz zurStärkung des Pflegepersonals beschließen. Dazu erklären derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, GeorgNüßlein, und die gesundheitspolitische Sprecherin Karin Maag:Georg Nüßlein: "Mit dem Sofortprogramm Pflege verbessern wirnachhaltig die Arbeitssituation in der Kranken- und Altenpflege.Herzstück des Gesetzes ist, dass die Pflegekosten im Krankenhaus ab2020 nicht mehr pauschal finanziert werden. Das heißt, die für diePflege anfallenden Personalkosten werden aus den Fallpauschalenherausgerechnet. Krankenhäuser müssen also nicht mehr auswirtschaftlichen Interessen an den Pflegekräften sparen.Ab dem Jahr 2020 stellen wir zusätzlich 50 Millionen Euro fürKrankenhäuser in ländlichen, strukturschwachen Gebieten zurVerfügung. Damit garantieren wir eine ausreichende medizinischeVersorgung für die Menschen, die in dünn besiedelten Gebieten leben.Wir haben auf die Sorgen der Krankenhäuser vor einer finanziellenÜberforderung reagiert. So haben wir von einer vollständigenStreichung des Pflegezuschlags abgesehen und belassen denKrankenhäusern 200 Millionen Euro. Zudem verbessern wir dieAnrechenbarkeit von pflegeerleichternden Maßnahmen. Darüber hinausschaffen wir finanzielle Anreize, mehr Pflegepersonal auszubilden.Ohne Menschlichkeit, Würde und Respekt für den anderen würdenallerdings alle Anstrengungen der Politik ins Leere laufen. DennPflege bedeutet praktizierte Nächstenliebe. Respekt gilt denMenschen, die sich Tag und Nacht liebevoll für ihre Mitmenscheneinsetzen. Dies steht im Einklang mit den christlichen Werten derUnion."Karin Maag: "In Altenheimen schaffen wir 13.000 zusätzlicheStellen für die medizinische Behandlungspflege - und damit 5.000 mehrals im Koalitionsvertrag angekündigt. Das ist ein erster sehrkonkreter Schritt, um die Altenpfleger zu entlasten. Diese Stellenwerden wir komplett über die Krankenversicherung finanzieren. Damitstellen wir sicher, dass der Pflegebedürftige selbst und seineAngehörigen, aber auch die Träger der stationären Einrichtung hierfürkeine Kosten zu fürchten haben.Wenn ambulante oder stationäre Altenpflegeeinrichtungen in dieDigitalisierung investieren, um dadurch die Arbeit der Pflegekräftezu entlasten, bekommen sie einen Zuschuss aus der Pflegeversicherung.Die Krankenkassen müssen ihren Beitrag zur betrieblichenGesundheitsförderung für Pflegekräfte in der Kranken- und Altenpflegeerhöhen. Wer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familieund Beruf für Beschäftigte in der Kranken- und Altenpflege anbietet,wird hierfür finanziell unterstützt. Künftig dürfen auch in derambulanten Krankenpflege keine Tariflöhne mehr als unwirtschaftlichabgelehnt werden. Auf diese Weise geben wir auch in diesem Bereicheinen Anstoß für höhere Löhne.Wichtig ist es uns, auch den Alltag von pflegebedürftigen Menschenund ihren Angehörigen weiter zu erleichtern. Deswegen machen wir esfür pflegende Angehörige einfacher, eine stationäre Rehabilitation zuerhalten. Besonders pflegebedürftige oder schwer behinderte Menschendürfen künftig nach ärztlicher Verordnung mit dem Taxi zum Arztfahren, ohne dass sie sich dafür vorab eine Genehmigung ihrerKrankenkasse einholen müssen.Besonders erfreulich ist, dass wir auch eine Verbesserung imAlltag von Klinikpatienten herbeiführen können. Als Unionsfraktionhaben wir uns nämlich erfolgreich dafür eingesetzt, dassBegleitpersonen auch außerhalb eines Krankenhauses untergebrachtwerden können. So müssen beispielsweise Eltern oder Ehepartner nichtunbedingt mit den Patienten im Krankenhaus übernachten. Von einerÜbernachtung außerhalb können sie zum Beispiel bei einem erhöhtenInfektionsrisiko oder im Fall von Bettenmangel in der AbteilungGebrauch machen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell