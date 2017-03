Nüßlein/Dött: Sofort mit Endlagersuche beginnen

Berlin (ots) - Kompromiss beim Standortauswahlgesetz verlangtallen etwas abDer Deutsche Bundestag wird am morgigen Donnerstag das"Standortauswahlgesetz-Fortentwicklungsgesetz" und damit die Regelnfür die Suche nach einem Standort für ein Endlager fürhochradioaktive Abfälle beschließen. Hierzu erklären derStellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion GeorgNüßlein und ihre umweltpolitische Sprecherin Marie-Luise Dött:Georg Nüßlein: "Der Beschluss über das künftige Verfahren bei derSuche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle zeigt: Wirübernehmen parteiübergreifend Verantwortung für die Folgen derfriedlichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland. Diese friedlicheNutzung endet in Deutschland in fünf Jahren unwiderruflich, wenn dieletzten Reaktoren vom Netz gehen. Der jetzt gefundene Kompromissverlangt allen etwas ab. Dies ist bei einem Thema, das überJahrzehnte zu tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichenKonflikten geführt hat, aber nicht überraschend. Entscheidend ist,dass wir nun nach dem Standort mit dem Anspruch der bestmöglichenSicherheit suchen. Ich bin wie ein Großteil der Fachleute davonüberzeugt, dass dies in Deutschland nur ein Standort sein kann, andem die geologische Barriere die Hauptlast für die Isolation derhochradioaktiven Abfälle trägt."Marie-Luise Dött: "Nach der für kommende Woche geplantenVerabschiedung des Gesetzes im Bundesrat muss die Standortsucheumgehend beginnen. Das ist wichtig, weil jede Verzögerung das nun voruns liegende jahrzehntelange Verfahren weiter verteuern und dasgewonnene Vertrauen in den Neuanfang erschüttern würde. Der Bund istjetzt alleinig für die Zwischen- und Endlagerung finanziell undorganisatorisch verantwortlich, weil er die hierfür von denEnergieversorgungsunternehmen gebildeten Rückstellungen samtSicherheitsaufschlag ab 1. Juli diesen Jahres übertragen bekommt. Werkünftig auf unnötige Verzögerungen setzt, spielt also mit dem Gelddes Steuerzahlers. Ein zügiges Verfahren ist aber auch im Interesseder Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen, in denen sich derzeit die15 zentralen und dezentralen Zwischenlager mit hochradioaktivenAbfällen befinden. Diese dürfen nicht zu 'faktischen Endlagern'werden. Die Menschen vor Ort brauchen eine klare Perspektive. Mit demgesetzlichen Ziel, bis 2031 einen Endlagerstandort festzulegen,leisten wir hierzu einen wichtigen Beitrag."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell