Nüßlein/Dött: Mehr bezahlbaren Wohnraum gibt es nur durch mehr Bauen

Berlin (ots) - Bundestag berät abschließend über Erleichterungenfür NeubautenDer Deutsche Bundestag wird am heutigen Donnerstag das "Gesetz zurUmsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zurStärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt" und damit eineNovelle des Baugesetzbuchs (BauGB) beschließen. Hierzu erklären derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion GeorgNüßlein und ihre baupolitische Sprecherin Marie-Luise Dött:Georg Nüßlein: "Für mehr bezahlbaren Wohnraum gibt es nur einRezept, das letztlich Erfolg garantiert: Bauen, bauen, bauen! Mit denNeuerungen im Baurecht wird das leichter möglich. Die neueGebietskategorie des 'Urbanen Gebietes' ermöglicht künftig neueStadtviertel, in denen Wohnen, Arbeiten und Einrichtungen derörtlichen Infrastruktur enger miteinander verbunden werden können.Funktionieren kann dieses Konzept jedoch nur, wenn es derBundesbauministerin gelingt, den Bundesrat von den von ihrvorgeschlagenen Lärmschutzgrenzwerten zu überzeugen. Wegen desaußergewöhnlich hohen Wohnraumbedarfs in den kommenden Jahrenerhalten Städte und Gemeinden befristet bis Ende 2019 dieMöglichkeit, im Außenbereich am unmittelbaren Ortsrand eineBauleitplanung im beschleunigten Verfahren durchzuführen. Dabei gehtes um kleine Flächen mit einer bebaubaren Grundfläche von weniger alseinem Hektar. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Kommunen mitdiesem Instrument verantwortungsbewusst umgehen und so vor Ort dieBautätigkeit sinnvoll anregen."Marie-Luise Dött: "Die Änderungen am Baugesetzbuch sind starkinvestitionsorientiert, setzen ein Ergebnis des Bündnisses fürbezahlbares Wohnen und Bauen um und ergänzen die dort vorgeschlagenenMaßnahmen sinnvoll. Der Mangel an Bauland ist derzeit derFlaschenhals beim Wohnungsbau.Darüber hinaus haben wir den Gesetzentwurf der Bundesregierunginhaltlich erweitert und abgerundet. So werden Wohnraumbedürfnisseder Bevölkerung, insbesondere auch die von kinderreichen Familien, indie Ziele und Grundsätze der Bauleitplanung bzw. in diePlanungsleitlinien integriert. Damit werden die Erwartungen desGesetzgebers an den Beitrag der Kommunen zur Baulandmobilisierungzusätzlich unterstrichen.Darüber hinaus wird der Mieterschutz in Milieuschutzgebietenvertretbar ausgebaut und den Kommunen werden die Wege zureinvernehmlichen Lösung mancherorts umstrittener Dauerwohnnutzungenin Erholungsgebieten aufgezeigt."