Nüßlein: Betriebsrentner werden um 1,2 Milliarden Euro entlastet

Berlin (ots) - Kassenbeiträge zur Betriebsrente sinkenAm morgigen Donnerstag wird der Deutsche Bundestag das "Gesetz zur Einführungeines Freibetrages in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung derbetrieblichen Altersvorsorge" abschließend beraten. Dazu erklärt derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein:"Wir entlasten 60 Prozent der Betriebsrentnerinnen und -rentner um mindestensdie Hälfte ihrer Beiträge. Die übrigen werden um rund 300 Euro pro Jahrentlastet. Dies machen wir durch die Einführung eines Freibetrages in Höhe vonrund 160 Euro ab dem 1. Januar 2020. Dieser Freibetrag kommt allenBetriebsrentnern zu Gute, anders als eine Freigrenze, die immer zuUngerechtigkeiten für die führt, deren Renteneinnahmen knapp über der Grenzeliegen. Mit dem Gesetz steigern wir die Attraktivität der betrieblichenAltersversorgung und stärken damit die wertvolle zusätzliche Altersvorsorge. DerGesetzesbeschluss zeigt zudem, dass die große Koalition auch Projekteerfolgreich abschließen kann, die nicht im Koalitionsvertrag stehen."Hintergrund: Durch das sogenannte GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz werden dieBetriebsrentnerinnen und -rentner in Höhe von 1,2 Milliarden Euro vonKrankenversicherungsbeiträgen auf ihre Betriebsrenten entlastet. DieseEntlastung wird im Jahr 2020 vollständig aus der Liquiditätsreserve desGesundheitsfonds ausgeglichen. Im Jahr 2021 werden 900 Millionen Euro aus derLiquiditätsreserve finanziert, im Jahr 2022 werden es 600 Millionen Euro sein,und im Jahr 2023 werden 300 Millionen Euro aus der Liquiditätsreservefinanziert. Dies ist ein ausgewogener Kompromiss, der die Finanzen derGesetzlichen Krankenversicherung im Blick behält.