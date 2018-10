Nürnberger Resolution 2018 fordert mehr Frauen in die Vorstände / #FRAUENwollenMEHR / Neue Kampagne von erfolgsfaktor FRAU e.V. (FOTO)

Berlin (ots) -Bündnis fordert Verschärfung des Quotengesetzes Renate Schmidt:"Die Zielquote Null ist ein Skandal." Ulrike Detmers: "Unternehmenwerden profitabler mit Quote."Mehr Frauen in die Vorstände und oberen Managementpositionen - dasfordert die Nürnberger Resolution 2018, die heute in Berlinvorgestellt wurde. Zehn Jahre nach der ersten Nürnberger Resolutionund zwei Jahre seit dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe vonFrauen und Männern an Führungspositionen (Quotengesetz) wollen Frauenmehr, als die vielfach von Unternehmen gewählte Zielgröße von NullProzent Frauen in ihren obersten Managementebenen. Unter dem Motto#FRAUENwollenMEHR hat der Verein erfolgsfaktor FRAU e.V. deshalb eineneue Kampagne gestartet. Deren Ziel ist es, wie 2008 bereits, nebenvielen Privatpersonen - Frauen wie Männern - fast alleberufsbezogenen Frauenverbände als Unterstützerinnen zu gewinnen unddamit politischen Druck aufzubauen."Eine Unternehmenspolitik mit Zielquote Null ist ein Skandal undschreit nach gesetzlichen Regelungen, die selbstverständlich mitSanktionen bewehrt sein müssen", wurde Renate Schmidt,Bundesministerin a.D., bei der Veranstaltung in derBundespressekonferenz in Berlin deutlich. Mit der NürnbergerResolution 2018, so Claudia Specht, 1. Vorsitzende von erfolgsfaktorFRAU e.V. (efF), fordere das Frauenbündnis die Regierung auf dasQuotengesetz so zu verschärfen, dass es auch bei der Besetzung vonVorständen, Geschäftsführungen und oberen ManagementpositionenWirkung zeigt.Die Vorsitzende des Vereins, der aus dem Engagement der NürnbergerResolution von 2008 hervorgegangen ist, erläuterte, dass sich dasQuotengesetz auf die Zusammensetzung der Aufsichtsräte positivausgewirkt habe. Während der Frauenanteil in den Aufsichtsräten derDAX-30-Unternehmen auf Seiten der Anteilseigner 2009 noch 6,54Prozent betragen habe, sei dieser laut einer Auswertung des DeutschenJuristinnenbundes inzwischen auf 30,65 Prozent gestiegen. "Doch beiden im Gesetz vorgeschriebenen selbstgesetzten flexiblen Frauenquotenfür die Vorstands- bzw. Geschäftsleitungsebene ist von den politischgewollten ambitionierten Zielen nichts zu sehen", so Specht.Ramona Pisal, PastPresident Deutscher Juristinnenbund e.V. undLeiterin des Projektes "Aktionärinnen fordern Gleichberechtigung"ergänzte, "im Gegenteil, viele Unternehmen unterlaufen diegesetzliche Verpflichtung, verbindliche Ziele für mehr Frauen inallen Führungsebenen zu formulieren, indem sie als Zielgröße Nullangeben. Das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen. Es geht umMacht, Geld und Einfluss. Darum geht es letztlich, und nichts davonwird freiwillig geteilt."Prof. Dr. Ulrike Detmers, Gesellschafterin,Geschäftsführungsmitglied und Frauenaktivistin, verwies auf dieSelbstverpflichtung der Wirtschaft von 2001: "Das Papier warMakulatur. Nur schöne Worte bringen nicht mehr Frauen in dieFührungsetagen, dazu sind gezielte Maßnahmen nötig, beispielsweisebei der Rekrutierung in Unternehmen." Als Wirtschaftsprofessorin seiihr das Thema sehr wichtig, weil durch die Besetzung von Gremien mitMännern und Frauen die Unternehmen wettbewerbsfähiger und profitablerwürden. "Die Gremienkultur in den Unternehmen wird sachorientierterund kompetenter, wenn Frauen in die zuvor männerdominiertenVorstands- und Geschäftsleitungsebenen vorrücken - das Balzen hörtauf."Prof. Dr. Martine Herpers, Initiatorin der Nürnberger Resolution2008, erinnerte sich: "Rückblickend kann gesagt werden, dass 2008 mitder Nürnberger Resolution die Revolte der Frauen in Fach - undFührungspositionen begann. Aber auch danach ging es weiter mit vielenAktionen des neu gegründeten Vereins erfolgsfaktor FRAU und vielenweiteren Neugründungen von ProQuote-Vereinen, wie zum Beispiel vonden Journalistinnen und Ärztinnen."Henrike von Platen, CEO/Founder FPI Fair Pay Innovation Lab gGmbH,ist überzeugt: "Gleichstellung ist ein Business Case - das habenviele Unternehmen längst erkannt. Wo ein Wille ist, braucht es keineQuote. Aber wer nicht will, braucht klare gesetzliche Vorgaben. Davonprofitieren am Ende alle."Uta Zech, Präsidentin, Business and Professional Women (BPW)Germany e.V. verwies darauf: "Frauen fehlen in Führungspositionen -das ist ein Grund für 21 Prozent Lohnunterschied zwischen Frauen undMännern. Wenn Unternehmen nicht freiwillig die Chance ergreifen, mehrDiversität in die Monokultur der Führungsebenen zu bringen, undweiterhin die Zielgröße Null proklamieren, wird sich daran so schnellnichts ändern. Dass Sanktionen ein wirksames Mittel gegeneingefahrene Strukturen und unbewusste Vorurteile sind, hat dasQuotengesetz gezeigt. Eine Ausweitung auf entweder börsennotierteoder mitbestimmungspflichtige Unternehmen sowie auf Vorstand und dieoberen Managementebenen ist deshalb zwingend erforderlich."Maren Martschenko, 1. Vorsitzende Digital Media Women: "Als eineder ersten Unterzeichnerinnen der Nürnberger Resolution 2008 und alsnationales Frauennetzwerk von Macherinnen aus der Digitalbrancheunterstützen die Digital Media Women die Forderungen der NürnbergerResolution 2018 und die aktuelle Kampagne #FrauenWollenMehr. Sie istwichtig und leider immer noch notwendig, denn es wurde in denvergangenen zehn Jahren deutlich, dass das freundliche Bitten umBeteiligung nicht die nötigen Veränderungen in einer angemessenenZeit bringt!"Noch vor dem Start der Kampagne haben folgende bundesweiteOrganisationen ihre Unterstützung zugesagt: Business and ProfessionalWomen Germany e.V. (BPW), Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb),Deutscher Ingenieurinnenbund e.V. (dib), Digital Media Women (DMW),Verein für Fraueninteressen e.V., webgrrls e.V., Fair Pay InnovationLab gGmbH.Die Forderungen der Nürnberger Resolution 2018 - #FRAUENwollenMEHR- FÜR ALLE BÖRSENNOTIERTEN UND ALLE VOLL MITBESTIMMTEN UNTERNEHMENEINE VERBINDLICHE QUOTE VON 30 % FRAUEN IN AUFSICHTSRÄTEN (das wärenetwa 3500 Unternehmen statt jetzt knapp 100). Werden die 30 % nichterreicht, bleibt das offene Mandat unbesetzt.- EINE VERBINDLICHE SELBSTGESETZTE QUOTE ZUSAMMEN FÜR VORSTAND UNDDIE ZWEI OBERSTEN MANAGEMENTEBENEN für alle Unternehmen, die mehr als2000 Arbeitnehmer*innen beschäftigen. Eine Zielquote Null ist nichtzulässig. Eine Orientierung am Frauenanteil im Unternehmen insgesamtwird empfohlen. Wird die selbstgesetzte Zielquote nicht erreicht,erhält das Unternehmen keine öffentlichen Aufträge und Fördergelder.- FÜR ÖFFENTLICHE BETRIEBE EINE SINNGEMÄSSE ANWENDUNG DER OBENGENANNTEN VORSCHRIFTEN- EINEN ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN BERICHT DER BUNDESREGIERUNG IMDREIJÄHRIGEN TURNUS über die oben genannten Quoten in den einzelnenUnternehmen und öffentlichen Betrieben.- DEN AUFBAU UND DIE BEWERBUNG EINES ZENTRALEN PORTALS in dem sichFrauen eintragen lassen können, die potenzielle Kandidatinnen fürAufsichtsrat, Vorstand und oberste Managementebene sind.HintergrundDer erfolgsfaktor FRAU e.V. (efF) - gesprochen eff-eff - wurde2010 in Nürnberg gegründet. Der bundesweit auftretende Verein setztsich für mehr Frauen in Fach und Führungspositionen ein und gibtImpulse in Gesellschaft und Wirtschaft zur Auflösung stereotyperDenkweisen. Er ist aus dem Engagement für die "Nürnberger Resolution"
entstanden, die im Oktober 2008 von Fach- und Führungskräften aus der
Metropolregion Nürnberg initiiert wurde und schnell bundesweit breite
Unterstützung fand. Die Resolution forderte unter anderem mehr
Diversity in den Führungsgremien von Unternehmen und Institutionen
sowie eine gesetzliche Geschlechter-Quote für die Besetzung von
Aufsichtsräten.