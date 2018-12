Nürnberger Konzern verstärkt Vorstand (FOTO)

Finanztrends Video zu



Nürnberg (ots) -Harald Rosenberger (41) wird zum 1.1.2019 neues Vorstandsmitgliedder Nürnberger Beteiligungs-AG (NBG).Das hat der NBG-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 5.12.2018beschlossen. Rosenberger wird im Konzernvorstand die Bereiche Lebens-und Krankenversicherung verantworten.Mit der Erweiterung des Konzernvorstands trägt das Unternehmen derbesonderen Bedeutung der Personenversicherung für die NürnbergerRechnung. Bislang war dieser Bereich vom Konzern-CFO Dr. Jürgen Voßmitverantwortet worden.Harald Rosenberger kam am 1.6.2017 zur Nürnberger, wo er alsVorstandssprecher der Nürnberger Lebensversicherung AG für dieWeiterentwicklung des Produktportfolios und des Geschäftsmodellsverantwortlich zeichnete. Diese Funktion wird er auch weiterhinwahrnehmen.Pressekontakt:Ulrich ZeidnerNÜRNBERGER VersicherungOstendstraße 100, 90334 NürnbergTel. +49 911 531-6221www.nuernberger.deOriginal-Content von: NÜRNBERGER Versicherung, übermittelt durch news aktuell