Nürnberger Discounter bringt seine Kunden ganz unkompliziert ans Sonnenziel / NORMA: Grillen, genießen - und gewinnen! (FOTO)

Nürnberg (ots) -Die NORMA-Erfolgsformel überzeugt mit Dauerniedrigpreisen für1a-Qualitätsartikel - und Gewinnspielen, die ebenfalls vorteilhaftsind. Prima Beispiel ist das Grillgourmet-Gewinnspiel, das die Kundenfür den Einkauf von NORMA-Fleischprodukten in jeder neuen Grillsaisondoppelt belohnt: Einfach die auf den NORMA-Marken "Gut Bartenhof" und"Gut Langenhof" aufgebrachten Grillgourmet-Sammelpunkte ablösen, aufdie Sammelkarte kleben und an die NORMA-Zentrale schicken... und mitetwas Glück folgt der Traumurlaub im attraktiven Sonnenziel. Für diejetzt feststehenden Hauptgewinner der NORMA-Grillgourmet-Sammelaktionaus dem Sommer 2018 lief das perfekt: Für sie wird es bald nachPhuket in Thailand, auf große Karibik-Kreuzfahrt sowie auf alle dreimaltesischen Inseln gehen...Bei NORMA ist die Gewinnspiel-Teilnahme wie alles völligunkompliziert: Beim Vorteilseinkauf in den NORMA-Filialen auch an dasköstliche Grillgut der NORMA-Fleisch-Qualitätsmarken "Gut Bartenhof"und "Gut Langenhof" denken, den Grill ordentlich anheizen und dasFleisch genießen - sowie danach nicht vergessen, dieGrillgourmet-Sammelpunkte einzusenden, um den Genuss mitaussichtsreichen Gewinnchancen zu kombinieren. Eine Teilnahme amGewinnspiel ist dabei völlig unabhängig von der Sammelaktion und demKauf der NORMA-Grillprodukte.Bereits mit 20 Sammelpunkten erhält jeder Einsender ein Grillbuchmit Rezepten sowie wertvollen Profi-Tricks und -Kniffen. Ab 40beziehungsweise ab 70 Punkten steigert sich der Gewinn: Hier werdendie Teilnehmer mit Einkaufsgutscheinen im Wert von 15 bzw. 30 Eurobelohnt. Am glücklichsten dürfen sich die Gewinner und Gewinnerinnenvon drei Traumreisen in die Sonne schätzen, die mit Unterstützung derGlücksgöttin gewonnen haben: 14 Tage unter Palmen am herrlichenSandstrand von Phuket wird Michael Hauk aus Werneck entspannen, derwie der Gewinner und die Gewinnerin der folgenden Reisen auchseine(n) Wunschpartner/in mitnehmen kann. Auf große Kreuzfahrt gehtBernhard Streubel aus Nieder-Olm, der sich für 14 Tage auf einemtop-modernen Cruiseliner rund um attraktive Karibik-Inseln erholenwird. Ideal getroffen hat es auch die NORMA-Kundin Cornelia Päper ausHeiligenstadt, die mit Lieblingspartner die quicklebendigeMittelmeer-Insel Malta und die zwei Schwesterinseln Gozo und Cominobesucht. NORMA wünscht allen Teilnehmern viel Spaß mit ihren Prämienund den Hauptpreis-Gewinnern guten Flug, viel Erholung und jede MengeSonnenschein.