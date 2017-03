Nüchtern zur Blutabnahme: Oft nicht nötig - Analyseverfahren heute viele genauer als früher

Baierbrunn (ots) - Für die Blutabnahme müssen Patienten in vielenFällen nicht mehr nüchtern sein. Im Zweifel sollten sie ihren Arztfragen. Für Routineuntersuchungen von Blutfett oder -zucker reichennicht-nüchterne Werte aus, wie das Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau" schreibt. Nur wenn diese in einer Grauzone lagen, benötigtman nüchtern erhobene. "Früher waren die Labormethoden anfälliger fürFette, die im Blut rumschwimmen, daher die Nüchtern-Regel", erläutertdie Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin undFamilienmedizin, Professorin Erika Baum. Heute sind dieAnalyseverfahren genauer. Die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabeder "Apotheken Umschau" gibt einen Überblick über die wichtigstenBlutwerte und darüber, was sie aussagen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell