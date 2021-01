Nucor Aktie: Insider verkauft Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Nucor":

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Mittwoch, 23. Dezember zeigte, dass Präsident Topalian Leon J. 10.000 Aktien von Nucor Inc. (NYSE:NUE) zu einem Durchschnittspreis von $53,88 verkauft hat. Durch die Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an Nucor Inc. auf 100.577 Aktien. Nucor wurde 0,5% niedriger als der vorherige Schlusskurs gehandelt.

Die Wichtigkeit von Insidertransaktionen

Insidertransaktionen sollten nicht in erster Linie



