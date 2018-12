Nu-Oil and Gas: Faktencheck!

Nu-Oil and Gas weist zum 14.12.2018 einen Kurs von 0,86 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.

Unsere Analysten haben Nu-Oil and Gas nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nu-Oil and Gas. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Nu-Oil and Gas 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nu-Oil and Gas vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 0,86 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Nu-Oil and Gas erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 14,31 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,99 Prozent im Branchenvergleich für Nu-Oil and Gas bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,31 Prozent im letzten Jahr. Nu-Oil and Gas lag 6,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.