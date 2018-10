NuVasive verkündet strategische Partnerschaft mit Biedermann Technologies, um Schutzrechte verwerten zu können und gemeinsam zukunftsweisende, komplexe Wirbelsäulenlösungen zu entwickeln

Innovative Spitzentechnologie von Biedermann Technologies wird mitNuVasives posteriorem Fixationssystem RELINE® kombiniert, umdifferenzierte technologische Lösungen für Erwachsene und KinderhervorzubringenSan Diego und Donaueschingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -NuVasive, Inc. (NASDAQ: NUVA), ein Pionier auf dem Gebiet derWirbelsäulentechnologie, der revolutionäre, minimal-invasive,verfahrensintegrierte Lösungen für die Wirbelsäulenchirurgieentwickelt, hat heute eine strategische Partnerschaft mit BiedermannTechnologies GmbH & Co. KG bekanntgegeben, ein in Donaueschingen(Deutschland) ansässiges Unternehmen und Rechteinhaber einer Vielzahlvon Patenten und Technologien auf dem Gebiet der Wirbelsäulen- undExtremitätenchirurgie.Biedermann Technologies genießt hohe Anerkennung für seineführende Designexpertise in zahlreichen Medizingerätesektoren und istInhaber eines der umfangreichsten und innovativsten Patentportfoliosauf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie. Der Lizenz- undDienstleistungsvertrag sieht vor, dass Biedermann Technologies seineSchutzrechte in Zusammenhang mit seinem Portfolio anWirbelsäulentechnologie an NuVasive lizenziert.Im Speziellen werden von Biedermann Technologies entwickelteinnovative Schraubensysteme in NuVasives RELINE®-Portfoliointegriert. Chirurgen haben damit eine überlegene Lösung zur Hand, umkomplexe Erkrankungen der Wirbelsäule bei Erwachsenen und Kindern zubehandeln. Ermöglicht werden auch minimal-invasive operativeEingriffe mit patientenspezifischer Schraubenplatzierung undeinfachere korrektive Verfahren je nach klinischen Bedürfnissen desPatienten. NuVasives RELINE-System ist die einzige marktgängigeTechnologie mit einer einzelnen Tulpe, die mit drei posteriorenFixationsstäben mit unterschiedlichem Durchmesser kompatibel ist. Sieist Teil der proprietären Integrated GlobalAlignment-(iGA®-)Plattform, die ein globales Alignment bei allenWirbelsäulenverfahren erzielen soll. Diese Kombination aus derproprietären Schraubentechnologie von Biedermann Technologies undNuVasives RELINE-System soll ab dem ersten Halbjahr 2019 an Chirurgenverkauft werden.Darüber hinaus hat Biedermann Technologies zugesagt, NuVasive beider Entwicklung der nächsten Generation seines komplexenRELINE-Wirbelsäulensystems in drei klinischen Schlüsselbereichen zuunterstützen: Effizienz, operative Zuverlässigkeit und breiteKompatibilität mit Verfahren."Die Kooperation mit Biedermann Technologies - ein Weltmarktführerbeim Design innovativer Medizinprodukte - wird in Kombination mitNuVasives erstklassiger technischer Expertise und Innovationskraftdie Entwicklung und Marktreife beschleunigen, damit unsere Chirurgenmit den fortschrittlichsten posterioren Fixationslösungen arbeitenkönnen", sagte Matt Link, Executive Vice President, Strategy,Technology and Corporate Development bei NuVasive. "Die Partnerschaftwird dazu beitragen, die klinischen Outcomes bei einigen der amschwierigsten zu behandelnden Wirbelsäulenerkrankungenreproduzierbarer zu machen. Es ist ein erneuter Beweis dafür, dassdie Investition in F&E bei uns von größter Bedeutung ist, umzukunftsweisende, innovative Spitzentechnologie für komplexeWirbelsäulenindikationen hervorzubringen.""Große Herausforderungen erfordern kluge Partnerschaften", sagteLutz Biedermann, Gründer und Präsident von Biedermann Technologies."Und die rekonstruktive Wirbelsäulenchirurgie bei komplexenMissbildungen und Instabilitäten bei allen Altersgruppen gehört immernoch zu diesen schwierigen klinischen Herausforderungen. Vor diesemHintergrund begrüße ich die Kollaboration mit NuVasiveshochtalentierter Mannschaft, um klinisch relevante Lösungen fürLeistungserbringer auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie auf derganzen Welt anzubieten."NuVasive wird das RELINE-System mit den Innovationen vonBiedermann Technologies auf der Jahrestagung der Scoliosis ResearchSociety präsentieren, die vom 10.-13. Oktober 2018 im italienischenBologna stattfindet.Informationen zu NuVasiveNuVasive, Inc. (NASDAQ: NUVA), ist ein Pionier auf dem Gebiet derWirbelsäulentechnologie. Das Unternehmen entwickelt revolutionäre,minimal-invasive, verfahrensintegrierte Lösungen für dieWirbelsäulenchirurgie für reproduzierbare chirurgische Outcomes, diesich im Klinikalltag beweisen. Die Produktpalette des Unternehmensumfasst Zugangsinstrumente, implantierbare Hardware, Biologika,Softwaresysteme für die Operationsplanung, Navigations- undBildgebungslösungen, magnetisch verstellbare Implantationssysteme fürWirbelsäule und Orthopädie sowie Serviceleistungen für dasintraoperative Monitoring. Mit Umsätzen von über 1 Mrd. $ beschäftigtNuVasive um die 2.400 Mitarbeiter in über 40 Ländern, die Chirurgen,Krankenhäuser und Patienten betreuen. Weitere Informationen findenSie unter www.nuvasive.com.Informationen zu Biedermann TechnologiesBiedermann Technologies GmbH & Co. KG ist ein in Süddeutschlandbeheimatetes, nicht börsennotiertes Unternehmen und Rechteinhabereiner Vielzahl von Patenten und Technologien für spezialisierteorthopädische Marktsegmente. In den vergangenen 25 Jahren hatBiedermann Technologies zahlreiche Patente und zugehörigeTechnologien erfolgreich an verschiedene führende Organisationen aufdem Gebiet der Orthopädie und Neurochirurgie lizenziert.Zukunftsgerichtete AussagenNuVasive weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Aussagenin dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachenbeschreiben, um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, die von Risiken,Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen Faktoren abhängen, die beiNichteintreten oder Nichtbewahrheitung dazu führen können, dassNuVasives Ergebnisse deutlich von historischen Ergebnissen odersolchen Ergebnissen abweichen, die von solchen zukunftsgerichtetenAussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den potenziellenRisiken und Unwägbarkeiten, die zur ungewissen Natur dieser Aussagenbeitragen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit derAkzeptanz der chirurgische Produkte und Verfahren des Unternehmensunter Wirbelsäulenchirurgen, der Entwicklung und Akzeptanz von neuenProdukten und Produktverbesserungen, dem klinischen und statistischenNachweis des durch den Gebrauch von NuVasives Produkten erzieltenNutzens (einschließlich der iGA®-Plattform), dem Vermögen desUnternehmens, im Zuge neuer Produkteinführungen seinen Bestandeffektiv zu verwalten, seinem Vermögen, Mitarbeiter in Führungs- undSchlüsselpositionen anzuwerben und zu halten, sowie andere Risikenund Unwägbarkeiten, die in NuVasives Pressemitteilungen und von Zeitzu Zeit bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagenbeschrieben sind. NuVasives bei der US-Börsenaufsicht eingereichte,öffentlich zugängliche Unterlagen können unter www.sec.gov eingesehenwerden. NuVasive schließt jede Verpflichtung aus, irgendwelchezukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, damit sie Ereignisseoder Umstände widerspiegeln, die nach dem Datum auftreten, an dem siegetätigt wurden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/454552/NuVasive_Logo.jpgPressekontakt:Suzanne HatcherNuVasive, Inc.858-458-2240investorrelations@nuvasive.comOriginal-Content von: NuVasive, Inc., übermittelt durch news aktuell