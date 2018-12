NuStar Energy: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "China Cosco Holdings":

Am 07.12.2018 ging die Aktie NuStar Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 24,6 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir NuStar Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob NuStar Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die NuStar Energy-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu NuStar Energy vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (25,6 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 4,07 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,6 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält NuStar Energy eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NuStar Energy liegt bei einem Wert von 22,97. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 76,55) unter dem Durschschnitt (ca. 70 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist NuStar Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. NuStar Energy weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,76 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Oil, Gas & Coal") von 5,08 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,67 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.