Nox Medical erzielt Erfolg bei Patentverletzungsklage

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) -Nox Medical, ein führendes und innovativesMedizinprodukteunternehmen im Bereich Schlafdiagnostik, hat bei derVerhandlung im U.S. District Court für den District of Delaware einengroßen Sieg davongetragen. Gegenstand der Klage ist der Vorwurf dervorsätzlichen Verletzung von Nox Medicals US-Patent mit der Nummer9,059,532, das den biometrischen Anschluss an seinenEinweg-RIP-Gurten schützt, durch Natus Neurology.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/693700/Nox_Medical_Logo.jpg )Nox Medicals Vorwurf der vorsätzlichen Patentverletzung durchNatus sowie Natus' Verteidigung der Ungültigkeit des Patents wurdenvon einer Jury über drei Tage verhandelt. Die Jury bestätigte inihrem Urteil die Gültigkeit aller Ansprüche des Patents '532 undverurteilte Natus wegen seiner Patentverletzung zur Zahlung vonSchadensersatz an Nox Medical. Die Jury befand, dass die Verletzungdes Patents '532 durch Natus vorsätzlich war. Dies ist bereits derdritte Sieg in Folge im Rechtsstreit mit Natus, bei dem es um NoxMedicals biometrischen Anschluss an seinen Einweg-RIP-Gurten geht.Zuvor konnte sich Nox Medical bereits in einem Widerspruchsverfahrenfür das europäische Äquivalent des Patents '532 sowie in einerAnfechtungsklage durch Natus bezüglich des Patents '532 vor dem U.S.Patent and Trademark Office durchsetzen. Nox Medical wird weiter denRechtsweg beschreiten und beim Gericht die Erhöhung des von der Juryzugesprochenen Schadensersatzes aufgrund der vorsätzlichenPatentverletzung durch Natus sowie die Übernahme der für Nox Medicalentstandenen Anwaltskosten beantragen."Dies war ein wichtiger und lange überfälliger Sieg für NoxMedical", sagte Petur Mar Halldorsson, CEO von Nox Medical. "DieserRechtsstreit, mit dem Nox Medical seine Technologie und seingeistiges Eigentum schützen muss, läuft jetzt schon seit über zweiJahren. Nox Medical ist seit jeher ein Innovator, und Innovationbleibt die große Stärke von Nox Medical. Als Natus unsere Erfindungkopierte, sah sich Nox Medical folglich gezwungen, sein geistigesEigentum zu schützen, auch gegen einen viel größeren Mitbewerber mitdeutlich höheren Finanzreserven für einen Rechtsstreit. Wir warentrotzdem zuversichtlich, dass unser Patent die Anfechtung von Natusüberstehen und die Jury Natus wegen der vorsätzlichen Verletzung desPatents '532 zur Verantwortung ziehen würde. Dies ist nicht nur eingroßer Etappensieg für Nox Medical. Es hat auch Signalwirkung für diegesamte Branche und unterstützt die kontinuierliche Innovation aufdem Gebiet der Schlafdiagnostik insgesamt", ergänzte Halldorsson."Bei Medizinprodukten ist es besonders wichtig, dass Innovation undintellektuelles Eigentum respektiert werden. Sobald ein großesUnternehmen damit beginnt, unrechtmäßig von der Innovationsarbeit vonMitbewerbern zu profitieren, kommt es zum Stillstand, und das istGift für die gesamte Branche", sagte Halldorsson. "Wir werden unsergeistiges Eigentum auch weiterhin schützen, nicht nur ausEigeninteresse, sondern auch zum Erhalt des Geistes der Innovationund Risikobereitschaft bei allen Beteiligten", stellte Halldorssonabschließend fest.Informationen zu Nox MedicalNox Medical ist ein preisgekröntes Unternehmen, dasMedizinprodukte für die Schlafdiagnostik entwickelt. Seine Lösungenunterstützen Gesundheitsdienstleister bei der Diagnose und Behandlungvon Menschen mit Schlafstörungen. Nox Medical ist ein Weltmarktführermit weltweit mehr als 30 Vertriebshändlern. Das Team von Nox Medicalinvestiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um das Feldder Schlafdiagnostik voranzubringen.Weitere Informationen erhalten Sie von Petur Mar Halldorsson (CEO)unter +354-692-2242.http://www.noxmedical.comOriginal-Content von: Nox Medical, übermittelt durch news aktuell