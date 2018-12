Nowitzki, Schumacher, Agassi & Müller beschenken Sportfans zu Weihnachten / United Charity unterstützt mit jedem Erlös Kinder in Not

Baden-Baden (ots) - Die besten Geschenke für jeden Sportfan, dieman garantiert sonst nirgendwo kaufen kann, findet man aktuell beiwww.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal: Dortversteigert Dirk Nowitzki ein Paar getragene Fußballschuhe, MickSchumacher ein signiertes Bild seines Vaters Michael und ThomasMüller gemeinsam mit vielen anderen Fußballstars signierte Highlightsfür die persönliche Trikotsammlung. Auch für Tennisfans ist genau dasRichtige dabei: eine limitierte Schlägerbox signiert von AndreAgassi!Mit all diesen außergewöhnlichen Geschenken sorgt man nicht nurfür absolute Begeisterung unterm Weihnachtsbaum, sondern tut auchnoch etwas Gutes, denn United Charity leitet jeden einzelnen Erlös anKinderhilfsprojekte in Deutschland und weltweit weiter.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell