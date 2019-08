Novozymes A-: Verständliche Reaktion?

Weitere Suchergebnisse zu "Novozymes":

Per 05.08.2019, 02:00 Uhr wird für die Aktie Novozymes A- am Heimatmarkt Copenhagen der Kurs von 311.1 DKK angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialchemikalien".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Novozymes A- entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Novozymes A- erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 15,38 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -22,06 Prozent im Branchenvergleich für Novozymes A- bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,38 Prozent im letzten Jahr. Novozymes A- lag 22,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Novozymes A- beläuft sich mittlerweile auf 260,31 DKK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 311,1 DKK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,51 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 181,84 DKK. Somit ist die Aktie mit +71,08 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Novozymes A- niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 1,05 Prozentpunkte (1,61 % gegenüber 2,66 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".