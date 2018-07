Novozymes A/: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Novozymes":

Am 24.07.2018, 02:00 Uhr notiert die Aktie Novozymes A/ an ihrem Heimatmarkt Copenhagen mit dem Kurs von 332,4 DKK. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialchemikalien".Die Aussichten für Novozymes A/ haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,35 % ist Novozymes A/ im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemicals (2,95 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,6 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

Weiterlesen...