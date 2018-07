Novozymes A/: Aktienanalyse vom 22.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Novozymes":

An der Heimatbörse Copenhagen notiert Novozymes A/ per 22.07.2018, 02:00 Uhr bei 333,1 DKK. Novozymes A/ zählt zum Segment "Spezialchemikalien".

Novozymes A/ haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Novozymes A/ wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Novozymes A/ vor. Das Kursziel für die Aktie der Novozymes A/ liegt im Mittel wiederum bei 54,97 DKK. Da der letzte Schlusskurs bei 332,7 DKK verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -83,48 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Novozymes A/ insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Novozymes A/ erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemicals"-Branche sind im Durchschnitt um 5,14 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,41 Prozent im Branchenvergleich für Novozymes A/ bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,14 Prozent im letzten Jahr. Novozymes A/ lag 10,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Novozymes A/ schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemicals auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,35 % und somit 1,63 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,98 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".