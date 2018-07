Novozymes A/: Aktienanalyse vom 16.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Novozymes":

Novozymes A/, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien", notiert aktuell (Stand 18:30 Uhr) mit 331,4 DKK fast gleich (+0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Copenhagen.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Novozymes A/ gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 30,84 insgesamt 16 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemicals", der 36,69 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Novozymes A/ erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Novozymes A/ vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (54,97 DKK für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -83,41 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 331,267 DKK), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Novozymes A/ erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Novozymes A/ niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemicals. Der Unterschied beträgt 1,71 Prozentpunkte (1,37 % gegenüber 3,08 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".