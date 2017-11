Novoflex Pte Ltd führt branchenveränderndes Verfahren für die Montage von SIM-Karten der Telekommunikationsbranche ein

- Dramatisch einfacheres Verfahren der Kartenmontage; es sindkeine Substrate mehr nötig- Substanzielle Kosteneinsparungen für Kartenhersteller und-betreiber- Die mit dem neuen Verfahren montierten SIM-Karten werden vonführenden Mobilfunkbetreibern in Indien und Indonesien ausgegeben- Patentiert weltweit; Bestellungen von maßgeblichenSIM-Karten-Anbietern aus aller WeltSingapur (ots/PRNewswire) - NovoFlex, ein in Singapur ansässigerSmartcard-Innovator, stellt heute seine Lösung "Secure AuthenticableIdentification Laminates" (sAiL)(TM) vor. Es handelt sich um einpatentiertes bahnbrechendes neues Verfahren, das neu definiert, wieIntegrated-circuit- (IC-) Chips in SIM-Karten eingebettet werden, diederzeit im Telekommunikationssektor eingesetzt werden. Novoflexkooperiert mit den Smartcard-Herstellern Eastcompeace (Indien) undCIPTA (Indonesien) - mit dem Ziel, den IC-Chip bei SIM-Karten zuimplementieren, die von maßgeblichen Mobilfunkbetreibern in diesenLändern ausgegeben werden.Verglichen mit traditionellen Verfahren der SIM-Karten-Herstellungfallen zwei große Schritte weg: das Modul-Packaging und dieModul-Einbettung. Durch seinen flexiblen Formfaktor - als dünneKunststofffolie - lässt sich sAiL(TM) auch in eine Vielzahlalltäglicher Objekte integrieren.Kombiniert damit, dass das Verfahren über alle Verfahrensschrittehinweg weniger Gold erfordert, sparen die Kartenhersteller erheblichGeld. Da das Verfahren mit bestehenden Kartenherstellungsmaschinenkompatibel ist, lässt sich sAiL(TM) sofort in laufende Verfahren derSmartcard-Montage integrieren.Rajnish Giri, Managing Director von Eastcompeace India Pvt Ltd:"Eastcompeace ist stolz darauf, zu den Erstanwendern innovativerneuer Technologien und Verfahren zu zählen. sAiL(TM) bedeutet für dasProduktionsverfahren von SIM-Karten einen bemerkenswerten Schrittnach vorn. Wir sind auch sehr gespannt, welche Möglichkeiten sAiL(TM)jenseits des Telekommunikationssektors bietet."Steven Chandra, CEO von CIPTA: "CIPTAs Ziel ist es, Innovationnutzbar zu machen, um den normalen Menschen stärker zu befähigen. Inden letzten Jahren wurden - befeuert von innovativem Denken - fürverschiedenste Branchen Anwendungen für Smartcards entwickelt.Technologien wie sAIL(TM) ändern die Spielregeln. Wir freuen uns, mitstrategischen Partnern wie NovoFlex zusammenarbeiten zu können, mitdenen wir uns eine noch bessere, noch mutigere Zukunft vorstellenkönnen."Das Verfahren ist in 20 Ländern erfolgreich patentiert worden; inweiteren Ländern läuft die Anmeldung. Maßgebliche SIM-Karten-Anbieteraus aller Welt haben bereits Interesse bekundet. Obwohl zu erwartenist, dass der anfängliche Bedarf nach sAIL(TM) vomTelekommunikationssektor ausgehen wird, arbeitet NovoFlex schon jetztmit wichtigen Branchengrößen zusammen, um die sAiL(TM)-Technologieauch für Bankkarten einzusetzen. NovoFlex ist zuversichtlich, dassdas Verfahren in naher Zukunft auch auf den Transportbereich und dasInternet of Things (IoT) ausgedehnt werden kann.Dr. Eric Ng, CEO von NovoFlex: "Unser Ziel bei NovoFlex ist es,befähigende Technologien anzubieten, um Objekte intelligenter zumachen. sAiL(TM) ermöglicht sichere Authentifizierung. Und obwohl dernaheliegendste Anwendungsbereich im Moment die Telekommunikation ist,können wir uns durch die Flexibilität der Technologie vielumfassendere Einsatzfelder vorstellen. Wir sind sehr stolz darauf,diese neue Technologie - über unsere Partner - in Indien undIndonesien einführen zu können. Und wir hoffen, sehr schnell überTelekommunikationsfirmen hinaus expandieren zu können."Über NovoflexNovoflex ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das sich aufInnovationen in der Smartcard-Branche konzentriert. Es kooperiert miteiner Vielzahl ausgewählter Firmen - mit Herstellern integrierterChips, Zahlungsabwicklern, Geräteherstellern, Montage- und Testfirmensowie Smartcard-Anbietern -, um seine patentierten Technologien fürdie Telekommunikations-, Bank- und Transportbranche sowie fürAnwendungen des "Internet of Things" (IoT) auf den Markt zu bringen.Website: www.novoflex.com.sgPressekontakt:K. Dorai RajaContentWerkz Pte LtdMobil: 65-97466010E-Mail: raja@contentwerkz.comPang Sze YongNovoFlex Pte LtdMobil: 65-90058567sypang@novoflex.com.sgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/592731/sAiL_smart_chip.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/592732/NovoFlex_CEO_Dr_Eric_Ng.jpgOriginal-Content von: NovoFlex, übermittelt durch news aktuell