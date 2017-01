Novo Nordisk – zittern vor den Zahlen?

Liebe Leser,

in wenigen Tagen wird der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk seine Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2016 und damit auch für das letzte Quartal des vergangenen Jahres präsentieren. Der genaue Termin der Veröffentlichung ist der 2. Februar 2017. Die spannende Frage für viele Aktionäre wird sein: Können die Zahlen den seit über einem Jahr anhaltenden Kursverfall endlich stoppen? Oder testet die Aktie erneut die Tiefs aus November 2016 bei knapp unter 30 Euro?

Augen auf am 2. Februar!

Beim Blick auf den Chart muss man konstatieren, dass die Aktie bisher noch keine nachhaltige Erholung vollziehen konnte. Zwar setzte der Wert von Ende November bis Anfang Januar zu einer Gegenbewegung an, die immerhin rund 20 Prozent Zuwachs brachte. Danach ging der Aktie aber schon wieder die Luft aus. In den letzten Handelstagen ist die Aktie bereits wieder unter die 20- und 50-Tage-Linie gerutscht. Der übergeordnete Abwärtstrend ist nach wie vor intakt. Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei gut 39 Euro und ist damit ebenfalls ein ganzes Stück vom aktuellen Kursniveau entfernt. Der 2. Februar könnte also durchaus ein sehr entscheidender Tag für den weiteren Kursverlauf des dänischen Weltmarktführers werden. Nur unter 29 Euro sollte die Aktie nicht fallen. Dies würde die Chartsituation dramatisch verschlechtern.

Ein Gastbeitrag von Sebastian Steyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse