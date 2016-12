Novo Nordisk unter schweren VORWÜRFEN der Konkurrenz!

Liebe Leser,

Novo Nordisk muss sich in naher Zukunft wohl vor Gericht verantworten. Konkurrent Sanofi unterstellt dem dänischen Hersteller von Diabetes-Medikamenten, fälschlicherweise behauptet zu haben, dass Mittel von Sanofi auf dem amerikanischen Markt für viele Patienten nicht mehr erhältlich seien. Damit habe Novo Nordisk dann unberechtigterweise die eigenen Präparate beworben. Sanofi verlangt jetzt Schadenersatz, um welche Summe es sich dabei handelt, wurde allerdings bisher nicht kommuniziert.

Der Konkurrenzkampf in den USA zwischen Anbietern von Diabetesmedikamenten geht damit in die nächste Runde. Vorher haben die verschiedenen Unternehmen sich schon erbitterte Preiskämpfe geliefert, durch die vor allem Novo Nordisk immer mehr in Bedrängnis geriet. Sollte Sanofi vor Gericht Recht bekommen, wäre das ein harter Schlag für Novo Nordisk. Vor allem das Image würde darunter leiden und so mancher Arzt wird es sich in Zukunft zwei Mal überlegen, ob er dem Werbematerial der Dänen in Zukunft einfach so Glauben schenken wird. Novo Nordisk selbst hat sich zu den Anschuldigungen bisher noch nicht geäußert. Bei dem derzeit harten Wettbewerb in den USA ist es wohl auch nicht die letzte Schlammschlacht im Bereich der Diabetespräparate.

