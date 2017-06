Novo Nordisk: Das starke Comeback setzt sich fort!

Lieber Leser,

Novo Nordisk hatte bis Ende April eine massive Kurskrise. Viele fundamental orientierte Investoren fragten sich, warum der Kurs so deutlich abgestürzt war. Jetzt gelang ein spektakulärer Turnaround. Seit Jahresanfang stehen die Notierungen wieder mit 10 % im Plus und nähern sich den früher schon erreichten 50 Euro. Charttechnisch versierte Analysten haben die Aktie schon länger wieder auf dem Kaufzettel und gehen im Falle des Erreichens der 50-Euro-Marke davon aus, dass es zu einem neuen Rekordhoch kommen dürfte. Am 4. August 2015 hatte Novo Nordisk mit 55,18 Euro das aktuell gültige Allzeithoch erzielt. Dies sei das noch 32 % entfernt liegende Kursziel.

Novo Nordisk: Aufwärtstrend breit

Novo Nordisk kann dabei auf einen breiten Aufwärtstrend vertrauen. Denn die Trendpfeile sind in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Dabei ist der Abstand zum jeweiligen Durchschnittskurs teils gering, sodass es kurzfristig auch Rücksetzer geben könne. Bemerkenswert aber ist das Polster auf den mittelfristig wichtigen GD100 mit einem Plus von 10 %. Zudem ist der GD200 noch immer 7,8 % vom Kurs entfernt.

Fundamental orientierte Analysten sind insgesamt wieder positiver gestimmt. Immerhin wollen aktuell 50 % „Kaufen“, 20 % „Halten“ und 30 % „Verkaufen“. Das Bild war vor einigen Wochen teils etwas schlechter. Insgesamt meinen Experten nun, die Aktie sei auf dem Vormarsch und bewege sich in Richtung von 50 Euro.

Novo Nordisk ist inzwischen wieder im grünen Bereich angekommen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.