Novo Nordisk: schöpfen Aktionäre jetzt neue Hoffnung?

das zurückliegende Jahr 2016 hat den Aktionären des dänischen Insulinherstellers Novo Nordisk massive Verluste eingebracht. Die Talfahrt hatte Anfang August begonnen und zum Verschwinden von teilweise mehr als 40 Prozent des Börsenwertes gesorgt. Hierzu hat auch der Ausgang der Präsidentenwahlen in den USA sein Scherflein beigetragen. Zwar ist die Anzahl der Diabetes-Patienten in den Vereinigten Staaten nach wie vor hoch und weist auch eine steigende Tendenz auf. Doch das bedeutet nicht, dass sich die Profite für Novo Nordisk damit auch von selbst einstellen werden, denn zugleich wird auch der Preisdruck durch Konkurrenzprodukte erhöht.

Ab Januar mit neuen CEO an der Spitze

Schaut man sich die aktuellen Einschätzungen der Analysten an, dann gehen die Meinungen auseinander, was die Perspektiven bei den Pharmatiteln für das neue Jahr 2017 angeht. Gemeinhin ist damit gerechnet worden, dass Hillary Clinton als Präsidentin einen Preissturz für viele Medikamente angestrebt hätte. Doch wie es unter Donald Trump weitergehen wird, ist für viele noch ungewiss. Diese Unsicherheit setzt die Aktie weiter unter Druck, aber immerhin ist seit etwa einem Monat eine Erholungsbewegung im Chartbild zu erkennen. Zudem wird in diesem Monat Lars F. Jørgensen das Amt des Vorstandschefs übernehmen.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

